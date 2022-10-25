Чи підуть ЗСУ штурмом на Херсон: як може розвиватись ситуація у місті

ГУР повідомляє, що у Херсоні залишилися боєздатні військові підрозділи. Це свідчить про політичне рішення тримати його усіма силами, адже це єдиний обласний центр, який росіянам вдалося захопити за час повномасштабного вторгнення.

На жаль, для Херсона це – вирок. Якщо там будуть вести бої – на місто чекає доля Маріуполі. Про це 24 каналу сказав військовий експерт Павло Нарожний.

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Я не впевнений, що ми будемо брати місто штурмом,

– додав він.

Як розвиватимуться події у Херсоні

Припускають, що окупанти відходитимуть від лінії фронту і зосереджуватимуться саме у Херсоні. Логістика там порушена, перекидати підкріплення їм складно.

"З усіх ліній постачання в них залишилися лише вертольоти, які приземляються у славнозвісну Чорнобаївку, або на необлаштовані майданчики, а також плавають баржі", – підкреслив Нарожний.

Але цього недостатньо, наголошує він, аби втримувати такий плацдарм і забезпечувати 20 – 30 тисяч військовослужбовців.

Це гра в одні ворота. Питання часу, коли це відбудеться. Я думаю, що Херсон візьмуть в облогу. Там буде майже мішок – позаду водна перешкода, попереду – ЗСУ. Найімовірніше, другий мішок сформується біля Берислава,

– наголосив військовий експерт.

За словами Нарожного, там наші бійці триматимуть угрупування росіян на голодному пайку і чекатимуть, поки вони почнуть здаватися. "Або ж будуть намагатися переправитися на інший берег. Варіантів небагато", – підсумував він.

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