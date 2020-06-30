Володимир Зеленський дав доручення уряду підвищити мінімальну заробітну плату. На думку ексзаступника міністра економічного розвитку Павла Кухти, для бюджету від цього може бути позитивний ефект. Якщо рахувати прямо, без урахування того, що бізнес іде частково від цього в тінь, з'являються якісь втрати для економіки. Зокрема, втрачаються робочі місця, перестають генерувати податки і ВВП.

Відповідно, коли підвищується мінімальна заробітна плата, прямий підрахунок дає плюс для всього бюджету плюс, з урахуванням пенсійної системи. Про це Павло Кухта розповів в ефірі програми "Політбюро" на 24 каналі.

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Однак економіст зазначив, що є нюанс. Він полягає у тому, що бізнес може частково від цього піти в тінь. Або навіть закритися, якщо не витримає таке рішення.

Відтак це може негативно вплинути на економіку в умовах, коли на Україну насувається друга хвиля коронавірусу, спостерігається значне зростання захворюваності і можливий другий карантин, який б'є саме по малому та середньому бізнесу.

"Треба дуже обережно дивитися на розрахунки. Я не бачив цих розрахунків Мінфіну. Підозрюю з досвіду, що вони саме прямі", – зазначив Павло Кухта.

Тобто, у Міністерстві фінансів подивилися, як зараз виглядає картинка, перерахували, що буде якщо підвищити мінімальну заробітну плату, подивилися, що загалом сумарно виходить плюс по системі.

Думаю, що підвищення може бути небезпечним для економіки аж до того, що воно може просто не відбутися,

– відзначив ексзаступник міністра економічного розвитку.