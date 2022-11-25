В Україні стався блекаут після останньої атаки Росії: чи досягли своїх цілей в Кремлі

Росія у середу, 23 листопада, масовано атакувала енергетичну інфраструктуру України. Наслідком обстрілів окупантів став блекаут в Україні.

Про це в ефірі телемарафону заявив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук. Він підтвердив, що внаслідок масованої атаки 23 листопада в Україну стався блекаут.

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Росії не вдалося виключити Україну повністю

Дмитро Сахарук зазначив, що система продемонструвала свою спроможність відновлюватися. Відтак, як він констатував, Росія не досягла своїх цілей.

Зараз ми дивимось, яким чином система відновлюється після блекауту. Спрацювала автоматика — система виключилась. Енергетики почали повертати її до життя одразу після закінчення обстрілів. Але в цілому система показує свою спроможність відновлюватися. Тобто росіяни своїх цілей не досягли,

– сказав виконавчий директор ДТЕК.

За його словами, Росії не вдалося виключити Україну повністю. Крім того, Сахарук заявив, що це вже була 14 атака Росії на енергетичну інфраструктуру України.

Що відомо про масований обстріл Росії

. В Україні не вперше стався блекаут. Раніше Дмитро Сахарук інформував, що в Україні у вересні вже ставався блекаут, зокрема в Харкові під час обстрілів.

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