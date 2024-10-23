Ракети долітають до Москви та мільйони снарядів: яку зброю Південна Корея може надати Україні

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Росія у своїй агресії проти України кардинально підвищує рівень ескалації та залучає на допомогу на третій рік своєї триденної операції ядерну державу – КНДР. У відповідь на це американці зайняли відверто страусину позицію і стверджують, що начебто нічого не бачать.

Натомість українці готуються знищувати нових окупантів. І в цьому нам точно може і знає як допомогти потужний союзник – Республіка Корея або "Корея нормальної людини". Недарма військовий ринок Південної Кореї називають великим гіпермаркетом озброєння. Як саме і чим нам може допомогти Сеул – читайте в матеріалі 24 Каналу.

До теми Південна Корея може відправити в Україну наступальні озброєння на тлі співпраці КНДР та Росії

Загроза КНДР для України: чому позиція США шокує

Відкрита участь вояків з Північної Кореї у війні проти України та на боці Росії відверто шокувала світ, але, треба визнати, що до цього все йшло. Корейські комуністи вже понад рік як є учасниками вторгнення.

Спершу це були снаряди для росіян (за оцінками експертів корейський імпорт складає до 3 мільйонів снарядів армії вторгнення на рік, що може дорівнювати половині від усіх потужностей).

Потім експорт розширився до ПТРК Bulsae-4 та північнокорейські версії російських "Іскандерів" з точністю в плюс-мінус сотні метрів.

Північна Корея – наш близький сусід, наш партнер, і ми розвиваємо наші відносини в усіх сферах… Це не повинно нікого турбувати, тому що ця співпраця не спрямована проти третіх країн,

– речник Кремля Дмітрій Пєсков сам не розуміє, що говорить, 21 жовтня 2024 року.

Звісно, за всією цією номенклатурою стояли живі люди – воєнні інженери та офіцери-ракетники. З осені 2024 року до них приєдналися також і північнокорейські штурмовики. За оцінками української розвідки, їх буде не менше 11 тисяч штиків. Наразі вони проходять вишкіл на російському Далекому Сході, проте незабаром їх вже очікують на Курському фронті та на інших гарячих ділянках.

Військові з КНДР на Далекому Сході Росії: дивіться відео

Зверніть увагу! Проти КНДР діють потужні обмежувальні санкції, за 9-й пакет яких Росія та Китай також голосували у вересні 2017 року (термін інспекцій по ракетах і ядерній зброї сплив і стараннями Росії не поновився, але решта обмежень, зокрема нафтових, діють).



Отже, продаж комуністами зброї росіянам, а тим більше надсилання найманців – це пряме порушення резолюції Ради Безпеки ООН. Порушенням санкцій є також і російський бартер – в обмін на зброю Кіми отримують від Путіна нафту та нафтопродукти. Це також жорстке порушення санкцій і за ці дії російські кораблі і юридичні особи вже потрапили під санкції Південної Кореї та інших держав.

"Північна Корея допомагає російській агресії проти України зброєю і людьми. Не найманцями. Регулярними частинами, які Москва планує використовувати як гарматне м'ясо. Це треба усвідомити", – наголосив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга та закликав союзників рішуче реагувати на ескалацію з боку Росії.

У цій ситуації позиція США відверто шокує. Там публічно заявили (вже кілька разів), що не бачать підготовки корейських комуністів у Росії для участі у війні.

Раптову сліпоту найпотужнішої у світі розвідки, звісно, можна пояснити виборами. Проте це дуже схоже на дитячу реакцію, а не на дії відповідальної та авторитетної наддержави, адже своїм спростуванням американці, де-факто, заявляють, що їхні союзники – брехуни. А це не так, бо нині маємо більш ніж достатньо доказів протилежного.

Власне, цього не приховують й самі росіяни та навіть підсвічують присутність вояків КНДР там, де їх ще наразі немає (корейський прапор на териконах).

Як Південна Корея давно вже допомагає Україні

У всьому цьому негативі є й нотки позитиву, адже активне залучення росіянами "Кореї курця" розблоковує для України унікальну можливість посилити союзницькі відносини з головним ворогом династії Кімів – "Кореєю нормальної людини" – власниці однією з найкращих та найтехнологічніших армій світу, господарки величезних арсеналів та виробника найсучаснішої зброї.

Республіка Корея з перших днів вторгнення росіян підтримувала Україну, проте робила це дуже обережно. Офіційно це були лише фінансова, дипломатична та гуманітарна допомога, а також легендарні корейські каски та нелетальне озброєння. Проте за посередництвом США Корея активно допомагає Україні й зброєю. Передовсім снарядами.



Південнокорейська гаубиця калібру 105-мм K105 HT / Фото MND

Постачання відбувалися за схемою посередництва: корейські снаряди передавалися Азійському командуванню США і вони на складах заміняли ті, що надсилалися вже Україні. За схожою схемою Південна Корея працювала з Польщею (наразі найбільшим шанувальником корейської зброї в Європі). Звісно, це був секрет Полішинеля, який нікого не міг обдурити, проте формальності були збережені. Щоправда, лише для цивілізованого світу, бо Росія використала цей факт, щоб дозволити собі організувати снарядний експорт з режимом Кімів. Звісно, всупереч усім нормам та законам.

У цій ситуації офіційний Сеул почав робити те, що мали б робити його союзники з Вашингтону. 21 жовтня посол Росії у Республіці Корея Георгій Зінов'єв був викликаний до місцевого МЗС, де отримав наказ негайно вивести найманців-комуністів з території Росії. У відповідь росіянин заявив, що цього його країна робити не планує і взагалі – співпраця Москви та Пхеньяну нібито не порушує міжнародне право (брехня) і не спрямована проти інтересів безпеки Південної Кореї (знову брехня).

Колеги Зінов'єва з представництва МЗС Росії у Владивостоці (колишнє китайське місто Хайшеньвей) були менш стриманими, але не менш цинічними. У власному телеграмі вони прокоментували повідомлення південнокорейських ЗМІ про прибуття до Росії кімівських найманців у дусі: "Що, страшно?". Щоправда, далі страшно стало вже їм, бо скандальний допис швидко був видалений, але залишився на численних скриншотах.



Страшно? / Той самий скриншот

Імітатори Марії Захарової можуть скільки завгодно змагатися в дотепності, але вони, схоже, не розуміють, що випускають джина з пляшки та розв'язують Сеулу руки. Помста росіянам неодмінно буде – нині вже невідворотним виглядає розширення Республікою Корея антиросійських санкцій (до цього не надто болісних), але найголовніше, що ця ситуація знімає з Сеула всі обмеження щодо підтримки України.

До теми У КНДР вперше прокоментували відправлення своїх військ на допомогу Росії

Про це вже обережно пишуть як південнокорейські, так і західні ЗМІ. Мовиться як про обмін даними розвідки (вже відбувається), так і направлення спостережної місії та навіть наступальної зброї. Також про це вже говорять і офіційні особи.

Якщо незаконна військова співпраця між Північною Кореєю і Росією продовжиться, Південна Корея не залишиться осторонь, а вживе рішучих заходів у співпраці з міжнародною спільнотою,

– заступник радника з національної безпеки Республіки Корея Кім Тхе Хе обіцяє жорстку відповідь Росії та КНДР.

Ще одним підтвердженням рішучості Південної Кореї є дзвінок президента Юн Сук Йоля до генсека НАТО Марка Рютте. Той нині опинився між двох вогнів – має тримати лінію поведінки головної сили Альянсу – США. Але Сполучені Штати нині перебувають в позиції страуса і це входить у дисонанс із природним бажанням самого Рютте бути яструбом. Тому нідерландець змушений на публіку повторювати мантру про "іхтамнєт", але паралельно проводити непублічні консультації з приводу нової загрози.

Що ж до Юн Сук Йоля, то він не обмежений такими умовностями та має всі підстави діяти рішуче. Як повідомляє агенція Bloomberg, залучення комуністів з КНДР у війну в Сеулі вважають "серйозною загрозою безпеці" для Південної Кореї та міжнародної спільноти. Нині Сеул проводить екстрені наради силового блоку, на яких обговорюються подальші дії.



У липні 2023 року президент Республіки Корея Юн Сок Йоль зустрічався з Володимиром Зеленським / Фото ОП

Чому допомога Україні найкращий варіант

Варіант допомоги України разом із посиленням санкцій проти Росії наразі виглядає дійсно оптимальним. Чому так? Бо нині пряме бойове зіткнення двох Корей на рідному півострові неодмінно закінчиться катастрофою.

Довідково! Республіка Корея має армію в понад 3 мільйони солдатів (365 000 дійсних, решта – резервісти). У Кореї військова служба обов'язкова для всіх чоловіків без виключень, про що добре відомо всім фанатам К-Попу).



Країна має величезні запаси зброї та техніки, і вона, на відміну від північних сусідів, – сучасна. Проте Сеул розташований лише за 60 кілометрів від кордону з КНДР. Саме на кордоні з Південною Кореєю Кім постійно тримає 8 артилерійських бригад та час від часу мобілізує до війська сотні тисяч голодних резервістів та підриває дороги на південь, по яких і так ніхто не їздить.

Тож технологічна перевага нівелюється й, попри те, що армія Півдня суттєво переважає Північ, переможців у прямому зіткненні не буде.

У цій ситуації куди простіше буде з'ясовувати стосунки між двома Кореями десь в районі Суджі, а ще краще – допомогти українцям запустити ефект доміно, що почнеться з Росії та закінчиться в Пхеньяні. При цьому фізична наявність фахівців із Південної Кореї також зайвою не буде – комусь треба буде допитувати полонених і гугл-перекладач тут далеко не завжди стане у пригоді (спитайте, що з обличчям у хлопців з "Українського наступу").

Також корейські ЗМІ припускають, що співпраця може відбуватися на рівні штабів та обміну досвідом про спільного ворога.

Якою зброєю нам може допомогти Південна Корея

Крім зрозумілих і вже чинних форматів грошових кредитів та обміну розвідувальною інформацією (як думаєте, звідки у мережі відео та супутникові знимки з Далекого Сходу з корейцями на секретних російських полігонах у Владивостоку, Уссурійську, Хабаровську і Благовєщенську?), Україна має право очікувати й на зброю з Південної Кореї.

Видання Newsweek повідомляє, що після останніх подій Сеул відкритий до переговорів щодо летальної зброї. І це дуже добрі для нас новини.

Якщо це правда, то маємо дійсно колосальне зрушення, бо раніше Південна Корея, немов та Швейцарія, вперто блокувала усі розмови про пряме надання Україні зброї. Це пояснюється не лише бажанням не злити КНДР, Росію та Китай, але й внутрішньополітичною боротьбою.

Довідково! Південна Корея – демократична держава, де велику роль відіграє парламент, а там доволі строкате представництво різних політичних сил. У цих обставинах президент є заручником політичної волі різних фракцій. Власне, це він довів нещодавно, коли після обнадійливого візиту до Києва в липні 2023 року, вже 9 травня 2024-го оголосив позицію Кореї на заборону передачі Україні озброєння.

Можливо, такий статус-кво залишалося б у силі й надалі, якби Путін не наважився запросити на війну комуністів з КНДР. Так, російський диктатор отримав війська на тиждень бойових втрат (відповідно до ранкових зведень Генштабу ЗСУ), але й Україна тепер отримає відповідні засоби.

Це можуть бути снаряди, воєнна техніка та воєнні технології. Але, якщо обирати у форматі "тут і зараз", то нам найбільше б допомогли корейські ракети. Сеул має широку номенклатуру та великі запаси, а ми – гостру потребу у них.



Далекобійні ракети на озброєнні в Південної Кореї / Інфографіка CSIS

Які ракети Південна Корея може передати Україні

Насамперед йдеться про KTSSM-II. Це корейський аналог ATACMS, з якими українці вже працюють, але досі не можуть використовувати цю зброю для ударів вглиб російської території.

KTSSM-II запускається із реактивної системи K239 Chunmoo. Ракета має два варіанти: Block I має вагу бойової частини 500 кілограмів і дальність 180 кілометрів, а дальність Block II складає вже 290 кілометрів – і це те, що нам потрібно.

KTSSM-II в дії: дивіться відео

Ще одна цікавинка – оперативно-тактичні балістичні ракети сімейства Hyunmoo-2 (не намагайтеся транскрибувати це кирилицею). Перший варіант ракети Hyunmoo-2A має дальність 300 кілометрів, другий варіант – Hyunmoo-2B – в діапазоні 500 – 800 кілометрів. Бойова частина ракети – 997 кілограмів, стартова маса – 5,4 тонни, довжина корпусу – 12 метрів.

Hyunmoo-2 в дії: дивіться відео

Але й це ще не все, бо у завбачливих корейців є ще й Hyunmoo-3. Дальність ракет у варіанті Hyunmoo-3 складає 500 кілометрів, а Hyunmoo-3В – 1000 кілометрів при масі бойової частини 500 кілограмів. Це дуже потужна зброя і найближчим аналогом тут є російський "Іскандер-К".

Працює Hyunmoo-3: дивіться відео

Наявність таких потужних інструментів у ЗСУ могла б сама по собі поставити галочку в Плані перемоги Зеленського навпроти пункту про неядерне стримування Росії. Бо ці Hyunmoo зможуть легко долітати до Москви.

Мільйони снарядів, яких так потребує Україна, а також радянська військова техніка

Утім, потрібно розуміти, що швидко ми це не отримаємо, тому починати треба з "простого". Цього в арсеналах Південної Кореї також чимало. Мовиться передусім про дефіцитні для нас снаряди калібру 105-міліметрів. Їх у Південної Кореї аж 3,4 мільйона.

Зверніть увагу! На відміну від калібру 155-міліметрів армія Південної Кореї їх фактично не використовує – вони потрібні лише тамтешній САУ K105 HT, які нині поступово виводять у резерв (200 машин). Натомість Україна нині активно використовує натівські аналоги корейських самохідних гаубиць і з радістю прийме снаряди до них. При цьому для самої Південної Кореї це жодним чином не вплине на обороноздатність.

Так само валізою без ручки для Кореї нині є російські Т-80 та БМП-3. На початку 1990-их Корея отримала 40 танків і 70 бронемашин від Росії як частину ще радянського боргу. Корейцям вона була особливо ні до чого, бо вони на той час вже мали кращу, але в Сеулі логічно розсудили, що з Росії треба взяти хоч щось. З того часу ця техніка використовувалась під час навчань (імітувала армію Кімів), потрохи ржавіла та виходила з ладу, але частина машин все ж на ходу.

Весь цей металевий скарб точно не завадив би Україні: після ремонту ці танки та БМП могли б поїхати на фронт, а решта стати донорами запчастин, яких ніколи не буває достатньо. Саме про це говорив президент Зеленський навесні 2022 року у зверненні до парламенту Південної Кореї. Нині ж для цього більше не існує жодних перешкод.

Робота на перспективу

З цього можна почати і це буде гарний старт. А далі співпраця відкриває і для України, і для Кореї нові горизонти.

Нині Україна активно розвиває практику спільних підприємств і локалізованих виробництв. Все це не лише забезпечить підвищення нашої обороноздатності, але й принесе солідні прибутки партнерам.

Корея давно є серед лідерів на ринку зброї – вона виготовляє якісні та технологічні зразки, причому вони дешевші за американські й подекуди за європейські аналоги, а також якісніші за індійські та китайські.

Мовиться й про "корейський Абрамс" – танк K1A1, і про його наступника танк K2 "Чорна пантера", і про ті ж ракети (корейські ATACMS та "Іскандери"), і про безпілотники KAI RQ-101 Songgolmae, і системи ППО Doosan K-SAM Chunma (зроблені за підтримки росіян та є аналогами С-400), а також ще багато всього цікавого та потрібного.

Корейська зброя зроблена відповідно до стандартів НАТО і це те, що дуже підходить Україні. Після того як з ринку експорту зброї пішла Росія, саме Корея стала одним з тих гравців, що прагне зайняти її місце. І Україна може їй допомогти, бо кращої реклами для корейських зброярів годі й шукати. Отже, проблема, яку підкинули нам Кім і Путін, цілком має потенціал перетворитись на початок великої дружби з не менш цікавим потенціалом між Києвом і Сеулом. Тож треба починати.