Росія завдала 2 авіаудари по житловій забудові у Північному на Донеччині: є загиблий

Російська загарбники вранці 6 січня атакували з авіації населений пункт Північне у Донецькій області. Окупанти знову атакували цивільні будівлі, у яких перебували люди.

Внаслідок цього ворожого обстрілу загинули люди. Наразі на місці прильоту працює поліція та медичні працівники.

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Росіяни обстріляли Північне у Донецькій області

Очільник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін розповів, зранку росіяни здійснили по селищу Північне 2 авіаційних удари. Внаслідок цього постраждала житлова забудова у населеному пункті.

1 людина загинула внаслідок авіаудару по Північному Торецької громади,

– написав він.

Філашкін також зазначив, що на місцях прильоту уже працюють надзвичайні служби. Про постраждалих та пошкодження у селищі глава Донецької ОВА інформації поки що не надав.

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