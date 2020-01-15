"Північний потік-2" збирається відхилитися від правил: Єврокомісія категорично проти

"Північний потік-2" звернувся до німецького регулятора з проханням про відхилення від дії загальноєвропейських правил. Однак у Єврокомісії категорично проти цього.

Єврокомісар з енергетичних питань Кадрі Сімсон запевнив у цьому віцепрем’єра з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Дмитра Кулебу.

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Якщо відхилення таки дозволять, то дочірня компанія "Газпрому" зможе експлуатувати і використовувати трубопровід для подачі газу до Німеччини без необхідності поділу – тобто в обхід європейських правил.

Дмитро Кулеба провів зустріч з Кадрі Сімсоном у середу вранці.

Правила ЄС мають бути застосовані до "Північного потоку-2" без винятків,

– наголосив Сімсон Кулебі.

Зауважимо, що торговий представник України Тарас Качка заявляв, що якщо Німеччина зробить у своєму законодавстві виняток для газопроводу "Північний потік-2", то цей крок буде оскаржений у Суді ЄС.

Безпекові ризики від ПП2 зберігаються. Зранку обговорили це з комісаркою ЄК з енергетики Кадрі Сімсон. Отримав запевнення: позиція ЄК незмінна. Правила ЄС мають бути застосовані до ПП2 без виключень. Енергетична безпека надалі у центрі нашого діалогу з ЄС. https://t.co/pBvOiHtefc — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) January 15, 2020

Що відомо про "Північний потік-2": коротко

Це магістральний газопровід через Балтійське море з Росії до ЄС, у який "Газпром" хоче перенаправити більшу частину газу з ГТС України. Газопровід має постачати газ до Європи в обхід України, наразі він готовий приблизно на 92%.

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Однак президент США Трамп підписав бюджет на 2020 рік , у якому передбачені санкції проти компаній, що будують другу гілку "Північного потоку-2") через Балтійське море.

Хто і що потрапляє під удар американських санкцій:

судна, які займалися прокладанням труб на глибині 100 футів (30,5 метрів) нижче рівня моря;

іноземці, які продавали, здавали в оренду або надавали ці судна для побудови газопроводів;

керівники компаній, що займаються будівництвом "Північного потоку-2" (їм можуть відмовляти у візах);

транзакції, пов'язаних з майном або інтересами у США вищезгаданих осіб.

Тож будівництво газопроводу в обхід України наразі затягується.



Мапа "Північного потоку-2"