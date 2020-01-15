"Північний потік-2" збирається відхилитися від правил: Єврокомісія категорично проти
"Північний потік-2" звернувся до німецького регулятора з проханням про відхилення від дії загальноєвропейських правил. Однак у Єврокомісії категорично проти цього.
Єврокомісар з енергетичних питань Кадрі Сімсон запевнив у цьому віцепрем’єра з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Дмитра Кулебу.
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Якщо відхилення таки дозволять, то дочірня компанія "Газпрому" зможе експлуатувати і використовувати трубопровід для подачі газу до Німеччини без необхідності поділу – тобто в обхід європейських правил.
Дмитро Кулеба провів зустріч з Кадрі Сімсоном у середу вранці.
Правила ЄС мають бути застосовані до "Північного потоку-2" без винятків,
– наголосив Сімсон Кулебі.
Зауважимо, що торговий представник України Тарас Качка заявляв, що якщо Німеччина зробить у своєму законодавстві виняток для газопроводу "Північний потік-2", то цей крок буде оскаржений у Суді ЄС.
Що відомо про "Північний потік-2": коротко
Це магістральний газопровід через Балтійське море з Росії до ЄС, у який "Газпром" хоче перенаправити більшу частину газу з ГТС України. Газопровід має постачати газ до Європи в обхід України, наразі він готовий приблизно на 92%.
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Однак президент США Трамп підписав бюджет на 2020 рік, у якому передбачені санкції проти компаній, що будують другу гілку "Північного потоку-2") через Балтійське море.
Хто і що потрапляє під удар американських санкцій:
- судна, які займалися прокладанням труб на глибині 100 футів (30,5 метрів) нижче рівня моря;
- іноземці, які продавали, здавали в оренду або надавали ці судна для побудови газопроводів;
- керівники компаній, що займаються будівництвом "Північного потоку-2" (їм можуть відмовляти у візах);
- транзакції, пов'язаних з майном або інтересами у США вищезгаданих осіб.
Тож будівництво газопроводу в обхід України наразі затягується.