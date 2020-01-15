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      "Північний потік-2" збирається відхилитися від правил: Єврокомісія категорично проти

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      "Північний потік-2" просить ЄС відхилитися від правил / hromadske.ua

      "Північний потік-2" звернувся до німецького регулятора з проханням про відхилення від дії загальноєвропейських правил. Однак у Єврокомісії категорично проти цього.

      Єврокомісар з енергетичних питань Кадрі Сімсон запевнив у цьому віцепрем’єра з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Дмитра Кулебу.

      До теми: Росія таки добудує "Північний потік-2" своїми силами, – Міллер

      Якщо відхилення таки дозволять, то дочірня компанія "Газпрому" зможе експлуатувати і використовувати трубопровід для подачі газу до Німеччини без необхідності поділу – тобто в обхід європейських правил.

      Дмитро Кулеба провів зустріч з Кадрі Сімсоном у середу вранці.

      Правила ЄС мають бути застосовані до "Північного потоку-2" без винятків,
      – наголосив Сімсон Кулебі.

      Зауважимо, що торговий представник України Тарас Качка заявляв, що якщо Німеччина зробить у своєму законодавстві виняток для газопроводу "Північний потік-2", то цей крок буде оскаржений у Суді ЄС.

      Що відомо про "Північний потік-2": коротко

      Це магістральний газопровід через Балтійське море з Росії до ЄС, у який "Газпром" хоче перенаправити більшу частину газу з ГТС України. Газопровід має постачати газ до Європи в обхід України, наразі він готовий приблизно на 92%.

      Зверніть увагу: "Північний потік-2" потрібно довести до кінця, – Меркель

      Однак президент США Трамп підписав бюджет на 2020 рік, у якому передбачені санкції проти компаній, що будують другу гілку "Північного потоку-2") через Балтійське море.

      Хто і що потрапляє під удар американських санкцій:

      • судна, які займалися прокладанням труб на глибині 100 футів (30,5 метрів) нижче рівня моря;
      • іноземці, які продавали, здавали в оренду або надавали ці судна для побудови газопроводів;
      • керівники компаній, що займаються будівництвом "Північного потоку-2" (їм можуть відмовляти у візах);
      • транзакції, пов'язаних з майном або інтересами у США вищезгаданих осіб.

      Тож будівництво газопроводу в обхід України наразі затягується.


      Мапа "Північного потоку-2"

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      сьогодні
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини політики Новини України Новини Росії Україна – Росія Північний потік-2 Газпром Газ Євросоюз
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