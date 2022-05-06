На півночі Херсонщини і Миколаївщини ворог обстрілює населені пункти, які залишив

Російські загарбники не лише полишають населені пункти на Херсонщині та Миколаївщині. Як зазначають у Генштабі ЗСУ, вони ще й обстрілюють їх.

Військові країни-агресорки продовжують доводити усьому світу свою підлість та підступність. Так, вони не лише покинули населені пункти в Херсонській і Миколаївській областях, вони ще й обстрілюють їх.

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Крім того, у Генштабі повідомили про те, що на Південнобузькому напрямку вороги атакували позиції наших військових. Що ж стосується бойових дій, то їх там окупанти не проводили. Натомість вони не полишали спроб утримувати ті рубежі, які вже зайняли раніше. Ба більше, російські загарбники за минулу добу займалися посиленням систем протиповітряної оборони, а також радіоелектронної боротьби.

Зазначимо, що напередодні стало відомо про звільнення кількох населених пунктів на межі Херсонської, а також Миколаївської областей. Вдалося це зробити, підкреслили у Генштабі ЗСУ, завдяки "успішним діям українських захисників і захисниць".

Актуальні новини з Миколаївської області

У четвер, 5 травня, близько 08:55 повідомили про вибухи в Миколаївській області. Зауважимо, що на той момент повітряна тривога не лунала.

Пізніше в оперативному командуванні "Південь" зазначили, що російські загарбники обстрілюють Миколаївщину. Роблять вони це з допомогою РСЗВ "Смерч", випускаючи заборонені Міжнародним гуманітарним правом касетні бомби. Що стосується самих обстрілів по Миколаєву, то там окупанти вдаряють як по житлових кварталах, так і по об'єктах інфраструктури.

Згодом стало відомо про наслідки обстрілів у ніч проти 5 травня. Так, мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив про те, що російські загарбники розбомбили газопровід. Внаслідок цього 290 абонентів у місті залишилися без доступу до блакитного палива.

Яка зараз ситуація на Херсонщині

Окупанти блокують в'їзд і виїзд з Херсона. Російські військові до міста нікого не впускають, а також не дозволяють виїхати. Причому не пропускають загарбники навіть рейсові автобуси.

Водночас окупанти продовжують травити байки. Вони переконують мешканців Херсона, що Україна їх "кинула", а також сама позбавила їх зв'язку. Це створено для того, щоб переконати місцевих мешканців в тому, що вони нікому у нашій державі не потрібні, тож пора проводити референдум і ставати частиною Росії. Журналіст Сергій Лещенко наголосив на тому, що це відверта маніпуляція. Ба більше, мешканці міста всіляко намагаються протистояти окупації.

Тим часом в Херсонській області мешканці можуть залишитися без інстаграму та фейсбука. Так, російські загарбники продовжують намагатися створювати навколо окупованих мешканців справжній інформаційний вакуум.

Що цікаво, кореспондент 24 каналу з Кривого Рогу розповів про те, що на Херсонському напрямку може з'явитися чергова "Чорнобаївка". Там наші бійці не лише регулярно проводять авіарозвідку. Вони ще й за допомогою точних ударів знищують як боєприпаси окупантів, так і вище командне керівництво армії країни-агресорки.

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