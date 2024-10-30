Чи зможе Трамп реалізувати свій план щодо війни в Україні після виборів у США

Дональд Трамп неодноразово заявляв, яким бачить сценарій закінчення війни Росії проти України. Видання The Financial Times представило план, який експрезидент США може реалізувати у разі його перемоги на виборах. Однак після обрання президентом Трамп може змінити свій погляд на війну в Україн.

Таку думку висловив 24 Каналу політтехнолог Борис Тизенгаузен, зазначивши, що як такого плану саме Дональда Трампа немає. Точніше, те що представило видання – це план, зібраний з різних джерел.

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Може трансформувати свій план

В плані, зокрема, йдеться про зупинення вогню по лінії фронту. Після цього, пояснив політтехнолог, мають бути переговори. Якщо Путін не відмовляється від ідеї, що Росія повністю забирає Донецьку, Луганську, Запорізьку і Херсонську області (Трамп відповів йому, що це – нереально), тоді Трамп може надати Україні те, чим вона бомбитиме, наприклад, Москву.

А якщо на ці умови не погодиться Україна, тоді США припинять їй допомогу, після чого повалиться фронт. І тоді Київ попросять все ж таки сісти за стіл переговорів,

– зауважив він.

Зверніть увагу! Виконавчий директор Renew Democracy Initiative Уріель Епштейн вважає, що команда Трампа, імовірно, взагалі не має конкретного плану щодо війни в Україні. Однак це також дає шанс на те, що хтось вплине на Трампа і переконає, що підтримка України є вигідною йому.

Проте чи це той, план, який буде працювати, чи просто той, що створений спеціально під президентські вибори, – ми наразі не дізнаємось.

Можливо, якщо Трампа оберуть президентом, він трансформує цей план. А якщо не оберуть, тоді його влив на республіканців може бути дуже серйозним. Він теж зможе блокувати допомогу Україні і впливати на війну,

– припустив Борис Тизенгаузен.

Що відомо про план Дональда Трампа щодо війни в Україні