Плохой план Путина, или Кто и почему создает мифы, что россияне скупят украинскую землю

Последние 20 лет в Украине активно плодили десятки мифов, призванные напугать людей и сдержать развитие рынка земли. Китайцы, которые приедут и привезут миллион китайцев, арабы, которые возьмут украинцев как рабов, американцы, которые придут и засеют все ГМО, Сорос просто скупит все, потому что он Сорос и ему надо скупить все.

Почему создают мифы о рынке земли

Если мифы создаются, значит это кому-то надо. Зачем нужны эти конкретные мифы, почему кому-то надо бороться с рынком земли? Просто потому что отсутствие рынка порождает серый рынок, на котором зарабатывают миллионы долларов чиновники.

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Просто потому что отсутствие прозрачного рынка не позволяет контролировать, что же происходит на государственных землях, что порождает коррупцию. Просто потому что отсутствие рынка позволяет агрохолдингам зарабатывать сверхприбыли, арендуя землю за бесценок. Достаточно причин, чтобы плодить мифы и пугать людей.

Но сейчас, похоже, эти мифы уже перестают работать, ведь появилась политическая воля запустить рынок земли. И оппоненты рынка достали последний козырь из рукава, хуже уже придумать будет сложно, разве что опять вспомнят Сороса, но уже в контексте его сотрудничества с рептилоидами.

Миф из мифов. Воистину – патриотизм, последнее прибежище негодяев. И негодяя решили сыграть на патриотическом нерве украинцев, распространяя миф, что россияне скупят всю землю.



Россияне не станут скупать землю в Украине

Это самый подлый миф, потому как эксплуатирует боли от Голодомора, ставшего трагедией для миллионов украинцев. Для многих семей это все еще незажившая рана, ведь живы еще люди, которые пережили этот кошмар. И вот сейчас эту рану пытаются разодрать заново. Это подлый миф. Потому что эксплуатирует чувства людей, потерявших родных и близких в войне с Россией.

И это пустой миф, потому что в законе будет прописано, что собственниками сельскохозяйственной земли не могут быть граждане России или российские компании. Это уже проделано в законе о приватизации и это работает. Причем речь идет не только о россиянах, но и о связанных лицах. И если даже российское ФСБ набрало бы 200 бомжей и на их паспорта купило бы какую-то землю, то это уже будет нарушением закона.

Более того, само понятие, что кто-то что-то скупит бессмысленно и безумно. Сегодня большая часть украинской земли сельскохозяйственного назначения находится в частных руках. Это люди, граждане Украины. И эти люди по большей части не хотят продавать.

Украинская земля ничего не даст россиянам

Сколько украинцев хотят продать свою землю? Согласно социологии, только 5% собственников паев хотят продать свою землю. И даже если бы всю ее скупили русские, что невозможно даже представить себе, что бы оно им дало? Правильный ответ – ничего. Они потратили бы на это пару миллиардов долларов и ничего бы не получили в результате.

Более того, даже если бы предположить фантастический сценарий, когда мир рушится, а русские скупили сельхоз землю в Украине, то непонятно, зачем оно им надо. Государство все равно главное. Оно все контролирует и если видит угрозу своей национальной безопасности – то запросто национализирует землю.

Русских то не жалко. И владеть землей в рамках украинского правового поля – это не значить установить там российский флаг. Это владение активом в Украине, и вы не сможете на отдельно взятом пае или десятке паев организовать сельскохозяйственную народную республику, объявив о желании стать членом ООН или России.



Россиян не интересует украинская земля

Это всего лишь надел земли с кукурузой. И от того, что земля была бы в собственности россиянина, эта кукуруза не превратилась бы в танки. И там не выросла бы пограничная застава, вдоль просёлочной дороги.

После санкций россияне не думают об этом

Сама идея, что кто-то там что-то скупит бессмысленна именно потому, что большая часть собственников не хочет продавать. А госземля будет продаваться через прозрачные аукционы, с требованием открыть конечного бенефициара. Более того, пока никто не ожидает, что в первые года будет продано хотя бы 10% государственной земли. А скорее всего гораздо меньше. И там не будет никаких россиян покупателей.

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Если хоть малейший намек на то, что россияне вообще об этом думают? Особенно после того, как санкции убили российские банки в Украине, заставив материнские банки еще и внести в капитал, фактически влить в Украину, миллиарды долларов.

Нет. Нет у них такого желания. Ни одного факта, который бы об этом говорил. Если бы россияне хотели таким дивным способом влиять на Украину, то почему Медведчук все еще не крупнейших землевладелец?

Почему у него нет компании, которая бы контролировала тысячи гектар сельскохозяйственной земли? Как это делают украинские олигархи, которым совершенно не мешает мораторий? Но их нет. Почему? Потому что нет смысла. Ты владеешь телеканалами – ты можешь влиять. Если ты владеешь землей, арендуешь паи или владеешь, то что ты можешь сделать? В худшем случае, ты будешь ничего не выращивать на этой земле. И что? Кому ты что докажешь?

Ты потратишь миллиард – другой долларов, скупишь землю – пару сотен тысяч гектаров, что меньше 1% от сельхоз земли в Украине, и не будешь ничего там выращивать? Прекрасный план. В этот год будет меньше экспорта, через год кто-то заметит, что ты творишь, через два года твою землю национализируют назад.

Почему этот план Путина – плохой

Ведь по закону русские и связанные с ними лица не смогут покупать землю, а если на такой большой площади у одного собственника ничего не будет расти, то это точно обратит на себя внимание. В общем, если это план Путина, то это очень плохой план Путина. Пусть попробует его реализовать.



Владимир Путин

Или что? Будут поливать землю радиоактивными отходами, чтобы там ничего не росло? Зачем для этого владеть землей? Даже арендовать не надо. Если уже есть такой коварный план, осталось только реализовать.

Выращивать на земле только один рапс, чтобы качество чернозема ухудшилось? Упс, так это уже происходит и за время действия моратория и без всяких русских, ведь арендатор не собственник и может не думать, что будет с землями через 10-20 лет. Бесхозяйственность гораздо опаснее россиян.

Эти мифы распространяют Медведчук и его окружение

Ну и самое забавное. Громче всех против рынка земли сейчас кричит сам Медведчук и его посипаки, Рабиновичи и Бойки, т.е московская партия агитирует против рынка земли. Обычно если они хотят что-то, то они со своих телеканалов это очень активно поддерживают.



Рабинович, Медведчук и Бойко

Как, например, "Газпром" и идея прикупить газа у него со скидкой, ведь известно же, в "Газпроме" спать и есть не могут, так хотят продать Украине дешевый газ. Или капитуляция перед Путиным, под видом компромисса и прямыми переговорами с марионетками из Донецка и Луганска. А тут вдруг с точностью до наоборот.

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Не говорит ли это о том, что как раз промосковские силы выступают против рынка земли? А значит Москва не только не думает о том, как бы ей скупить все украинские земли, но и о том, как бы помешать Украина запустить рынок земли. Почему? Потому что России нужна слабая Украина, а рынок земли сделает Украину сильнее.

Что с рынком земли в Украине сейчас?На сегодня в Украине действует запрет (мораторий) на продажу и отчуждение земель сельскохозяйственного назначения. Верховная Рада продлила его до 1 января 2020 года.



Из-за запрета владельцы земельных паев не могут свободно распоряжаться своими землями – единственным способом передачи земли в пользование другим лицам является договор аренды.



Мораторий должен прекратить действие после принятия закона об обороте земель сельскохозяйственного назначения и введения открытого рынка покупки и продажи земли.