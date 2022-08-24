Стиль і почерк бізнес-"розборок", – Гудков висловив свої версії вбивства дугіної

Пізно ввечері 20 серпня на трасі під Москвою вибухнуло авто дарьї дугіної – доньки ідеолога "руского міра" алєксандра дугіна. Резонансне у росії вбивство цілком може бути російською провокацією.

Таку думку 24 каналу висловив російський опозиційний політик Геннадій Гудков. Він припустив, що існує кілька ймовірних версій вбивства доньки алєксандра дугіна.

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Перша версія – бізнес-розбірки в стилі 90-х

Як розповів Гудков, спочатку інформація про вибух автомобіля нагадала йому 90-ті роки.

Коли я побачив стиль і почерк 90-х років, то спочатку подумав, що це бізнес-розбірки. Тоді так само ліквідовували конкурентів чи мстилися один одному за те, що хтось когось "кинув" у бізнесі. Бандити ділили між собою сфери впливу і підривали один одного в автомобілях,

– зазначив політик.

За його словами, ідеолог "русского міра" та його донька відвідували окуповані території Донецької області.

"Туди скеровуються бюджетні кошти, там програми й "розпили". Цілком можливо, що хтось комусь перейшов дорогу і "кинув". А помста не забарилася", – сказав Гудков.

Друга версія – провокація з політичною метою

Однак, як зазначив опозиціонер, коли російська фсб заявила про те, що розкрила вбивство і звинуватила у причетності до вибуху авто Україну, виникла інша версія інциденту.

Мені стало зрозуміло, що це все-таки провокація з політичною метою,

– наголосив Гудков.

За його словами, провокація із вибухом автомобіля дугіної може мати 2 мети.

Гудков не виключає, що вбивство дугіної може мати якісь внутрішні політичні цілі у росії , щоб розв'язати репресії проти якихось верств населення.

, щоб розв'язати репресії проти якихось верств населення. Або ж це може бути спроба скомпрометувати Україну. Мовляв, мало того, що українці обстрілюють Крим, так ще й "почали терор у Москві". На думку політика, таким чином кремль може намагатися дотиснути питання загальної мобілізації.

"Шабаш" у російській держдумі

Опозиціонер додав, що справжні цілі ліквідації доньки дугіна можна буде зрозуміти 25 серпня. На цей день у росії запланували позачергове засідання ради державної думи, на якому мають зробити "спеціальну заяву" щодо України.

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"російська дума – не місце для ухвалення рішень і навіть не місце для дискусій. Це місце шабашу. Подивимося, що за шабаш буде у них в четвер", – сказав Гудков.

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