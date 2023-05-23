"Росія розпочала цю війну": у Держдепі відреагували на події у Бєлгородській області

У Сполучених Штатах прокоментували події у Бєлгородській області Росії. Там нагадали, що США не дають Україні можливостей та не заохочують до атак по російській території.

Варто зазначити, що мовиться про події, коли "Російський добровольчий корпус" та легіон "Свобода Росії" провели "рейд" та заявили про "звільнення" Козинки, Грайворона та Гори-Подолу. Речник Держдепу США Метью Міллер на брифінгу 22 травня заявив, про що варто нагадати світові у цьому контексті.

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Що сказали у Держдепі США про події у Бєлгородській області

Метью Міллер запевнив, що вони чітко прояснили українцям, що США:

не дають можливостей;

не заохочують атаки за межами українських кордонів.

Але я вважаю, що важливо нагадати світові, що це Росія розпочала цю війну. Росія продовжує нападати на цивільних – цілиться в школи та лікарні, цивільну інфраструктуру,

– заявили в Держдепі США.

Там також пояснили, що Україна вправі сама вирішувати, як вона хоче проводити свої військові операції.

"Проте агресором у цій війні є Росія", – запевнив Міллер.

Коротко про події у Бєлгородській області

22 травня легіон "Свобода Росії" та Російський добровольчий корпус заявили, що зайшли на територію Росії.

Згодом у мережі почали з'являтись відео, на яких видно пожежу нібито на прикордонному пункті Федеральної служби безпеки Росії та ймовірний заїзд танка у Бєлгородську область.

Згодом легіон "Свобода Росії" та Російський добровольчий корпус заявили, що вони "звільнили" Козинку, Грайворон та Гора-Подол.

Окрім того, у легіоні "Свобода Росії" запевнили, що створюють у Бєлгородській області "демілітаризовану зону", щоб перешкоджати росіянам з цієї території обстрілювати Україну.