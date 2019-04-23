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      Прогноз погоди на 24 квітня: в Україні буде сонячно і спекотно

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      Погода 24 квітня 2019 Україна - яку погоду обіцяє синоптик
      Прогноз погоди на 24 квітня / фото з відкритих джерел

      Погода в Україні у середу, 24 квітня, буде майже по-літньому спекотною. У багатьох регіонах температура повітря підніметься вище позначки у +20 градусів.

      Попри сонце і майже літні температурні показники слід бути обачними, оскільки через протистояння циклону над Атлантикою і антициклону поблизу Фінляндії, в Україні очікується вітряна погода. Про це інформує український синоптик Наталка Діденко.

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      В Україні буде сухо та сонячно. Сонце, особливо квітневе, розганяє градуси, і вони несуться часом аж за межі прогнозу. Очікується завтра в Україні +15...+22 градуси. Заморозки відступають,
      – додає фахівець.

      Так, найтепліше буде у Харківській, Полтавській, Чернігівській і Київській областях. Там повітря прогріється до +20...+22 градусів.

      Найпрохолодніше, своєю чергою, буде на Одещині. Там стовпчики термометрів не перевищать +15...+17 градусів.

      Невеликий дощ можливий лише на Закарпатті.

      Вітер буде південно-східним, 5 – 10 метрів за секунду.

      У Києві буде сонячно та тепло – +20...+22 градуси.

      Прогноз погоди на середу, 24 квітня, у містах України:

      Ужгород – +18…+20

      Львів – +18…+20

      Івано-Франківськ – +16…+18

      Тернопіль – +16…+18

      Чернівці – +16…+18

      Хмельницький – +16…+18

      Луцьк – +18…+20

      Рівне – +18…+20

      Житомир – +20…+22

      Вінниця – +18…+20

      Одеса – +15…+17

      Миколаїв – +18…+20

      Херсон – +18…+20

      Сімферополь – +17…+19

      Кропивницький – +19…+21

      Черкаси – +19…+21

      Чернігів – +20…+22

      Суми – +19…+21

      Полтава – +20…+22

      Дніпро – +20…+22

      Запоріжжя – +18…+20

      Донецьк – +18…+20

      Луганськ – +19…+21

      Харків – +20…+22

      Київ – +20…+22

      прогноз погоди погода на 24 квітня прогноз погоди на квітень
      Прогноз погоди на середу, 24 квітня, від Укргідрометцентру

      blog_ava
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      Теги: Новини України Погода
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