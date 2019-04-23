Прогноз погоди на 24 квітня: в Україні буде сонячно і спекотно

Погода в Україні у середу, 24 квітня, буде майже по-літньому спекотною. У багатьох регіонах температура повітря підніметься вище позначки у +20 градусів.

Попри сонце і майже літні температурні показники слід бути обачними, оскільки через протистояння циклону над Атлантикою і антициклону поблизу Фінляндії, в Україні очікується вітряна погода. Про це інформує український синоптик Наталка Діденко.

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В Україні буде сухо та сонячно. Сонце, особливо квітневе, розганяє градуси, і вони несуться часом аж за межі прогнозу. Очікується завтра в Україні +15...+22 градуси. Заморозки відступають,

– додає фахівець.

Так, найтепліше буде у Харківській, Полтавській, Чернігівській і Київській областях. Там повітря прогріється до +20...+22 градусів.

Найпрохолодніше, своєю чергою, буде на Одещині. Там стовпчики термометрів не перевищать +15...+17 градусів.

Невеликий дощ можливий лише на Закарпатті.

Вітер буде південно-східним, 5 – 10 метрів за секунду.

У Києві буде сонячно та тепло – +20...+22 градуси.

Прогноз погоди на середу, 24 квітня, у містах України:

Ужгород – +18…+20

Львів – +18…+20

Івано-Франківськ – +16…+18

Тернопіль – +16…+18

Чернівці – +16…+18

Хмельницький – +16…+18

Луцьк – +18…+20

Рівне – +18…+20

Житомир – +20…+22

Вінниця – +18…+20

Одеса – +15…+17

Миколаїв – +18…+20

Херсон – +18…+20

Сімферополь – +17…+19

Кропивницький – +19…+21

Черкаси – +19…+21

Чернігів – +20…+22

Суми – +19…+21

Полтава – +20…+22

Дніпро – +20…+22

Запоріжжя – +18…+20

Донецьк – +18…+20

Луганськ – +19…+21

Харків – +20…+22

Київ – +20…+22



Прогноз погоди на середу, 24 квітня, від Укргідрометцентру