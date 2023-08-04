Загинув в перший робочий день: у Херсоні попрощалися з загиблим від атаки Росії лікарем

У Херсоні попрощалися з молодим лікарем, який загинув внаслідок російської атаки 1 серпня. Він прийшов у лікарню після інтернатури, але не встиг пропрацювати й одного дня.

Росіяни не зупиняються та продовжують вбивати цивільне населення. Окупанти вже декілька днів поспіль атакують Херсон.

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Росія продовжує терор

1 серпня російські ракети атакували лікарню імені Карабелеша в Херсоні. Внаслідок терористичного акту загинув молодий лікар Дмитро Білий. Це був перший робочий день хлопця в новому колективі. Дмитру було всього 25 років.

Сьогодні (4 серпня – 24 Канал) прощаємося з нашим молодим лікарем, який був вбитий в перший день своєї роботи. Дмитро був гарною світлою людиною, сповнений планів розвиватися в професії, рятувати людей. Але життя молодого лікаря обірвалося,

– сказала гендиректорка лікарні, де почав працювати Дмитро.

Десятки херсонців зібралися на похороні лікаря 4 серпня. Всі вони відчувають біль та тугу за загиблим хлопцем.

Херсонці зібралися на похорон лікаря / Суспільне Херсон

Друг Дмитра розповів, що хлопець зажди хотів бути лікарем. Він був надзвичайно доброю людиною – завжди посміхався та допомагав всім.

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