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Телеканал новин 24 Новини Подорожі

Показали унікальну закинуту пам’ятку архітектури України: фото

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Садиба Даховських
Садиба Даховських / Ukraїner

На Наддніпрянщині закинутим стоїть Леськовський палац (Садиба Даховських) – унікальна та невизнана пам'ятка архітектури XIX століття.

Про це пише Ukraїner.

Палац збудував у 50 роках ХІХ століття Казимир Даховський. У часи СРСР садибу передали радянським військовим і вона набула статусу режимного об'єкта.

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Зараз об’єкт у власності Міністерства Оборони України і доступ до нього можливий лише з дозволу командира частини.

Палац за часів СРСР був і піонер-табором, і військовим шпиталем, складом медикаментів тощо. Ані тоді, ані зараз висока мистецька вартість садиби не враховувалась,
– пояснюють в Ukraїner.

Додамо, проект Ukraїner стартував у червні 2016 року. Команда проекту знімає репортажі про географію та людей України, особливо незвідані та маловідомі її куточки.

Творці проекту, Ukraїner цікаво розповідають пізнавальні історії про найвіддаленіші куточки, людей, мистецтво та їжу. Окрім того, за результатами експедиції планують створити сучасні путівники Україною кількома мовами.

Теги: Подорожі LifeStyle Історія
Джерело: 24 Канал
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