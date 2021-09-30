Поки що я в це вірив, – Разумков про "один термін" Зеленського

В Офіс Президента час від часу обговорюють ймовірний другий президентський термін Володимира Зеленського. Однак у його передвиборчій програмі було зазначено лише про один й це правильно.

Таку думку висловив спікер Верховної Ради Дмитро Разумков. За його словами, ми вже побачили не одну виборчу кампанію й різних політиків

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Другий термін Зеленського

На запитання про те, чи Разумков вірить у другий термін Зеленського, він не дав однозначної відповіді.

Поки що вірив в те, що президент іншого не говорив. У передвиборчій програмі було написано про один термін. Я вважаю, що це правильно,

– заявив спікер парламенту.

Давид Арахамія доручив видати підписні листи для зняття Дмитра Разумкова з посади голови Верховної Ради. Разумков запевнив, що з процесом не зволікатиме.

Разумков зазначив, що коли якийсь гіпотетичний президент отримує владу, то приблизно всередині свого терміну він починає думати про наступний. Обдумування такої ідеї негативно впливає на ефективність його діяльності.

"Ти перестаєш бути державником, якщо до цього ним був, і стаєш політиком", – заявив Разумков.

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На думку спікера, діяч починає думати про те, як покращити власний рейтинг та що необхідно зробити, аби люди захотіли знову його обрати.

Через це у держави є не 5 років для виконання поставлених завдань, а приблизно 3.

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