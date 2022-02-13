Поки ворог брязкає зброєю: на Вінниччині стартували навчання з тероборони

У Вінниці стартували двотижневі навчання з територіальної оборони. Три групи охочих – 150 людей – набрали за добу.

Вміти тримати в руках зброю, надавати медичну та психологічну допомогу в наш час – вміння першочергові. Військові залюбки діляться своїми знаннями, повідомляє 24 канал.

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Сукні і підбори вінничанка Олена змінила на жилет, каску та автомат. Вона розповіла, що на заняття з територіальної оборони прийшла вперше, аби навчитись захищати себе та своїх рідних.

Уміння дати відсіч – справ честі

У часи інформаційної війни, коли ворог брязкає зброєю на кордоні, уміти дати відсіч – справа честі, за словами військовим. Оскільки словами в цьому випадку не зарадити, то захисники показують все на практиці.

Як відбуваються навчання з тероборони на Вінниччині: дивіться сюжет



Наприклад, як розповів офіцер Вінницького відділу служби правопорядку Юрій Березовський, є можливість спостерігати за вогневою підготовкою, культурою поводження зі зброю.

Які нормативи потрібно виконати

Він зауважив, що всі могли виконати відповідні нормативи:

вихідні положення для ведення вогню лежачи;

розбірка та збірка зброї – АК74;

спорядження магазину набоями.

Холодний розум, спокій, витримка та чіткий план, за словами інструкторів, – головні критерії української перемоги на випадок війни. Щоб зброя в разі потреби стала засобом захисту – потрібно знати, як її зібрати.

Кожен учасник має свою мету

У Вінниці група охочих навчатись та діяти зібралась за добу. Кожен прийшов зі своєю метою. Хтось хоче зрозуміти, як безпечно поводитись зі зброєю, а для когось такі заходи важливі для загального розвитку.

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Уроки з тероборони відбуваються у декілька етапів – практичні навички поєднують з теорією. Вже за тиждень обіцяють провести екзамен на полігоні, аби всі здобуті знання відпрацювати на полі бою.

Територіальна оборона в Україні: що відомо

З січня в Україні набув чинності закон про національний спротив. Згідно із ним, почали формувати Сили територіальної оборони.

До них залучатимуть тих, хто пройшли військову службу у лавах Збройних сил, інших військових формуваннях та правоохоронних органах.

За словами очільника Міністерства оборони Олексія Резнікова, сили матимуть можливість застосовувати зброю.

Наприкінці лютого в Україні запрацювала лінія тероборони. Зателефонувавши, можна дізнатися, як вступити до лав Сил тероборони, який порядок денний проходження служби та про соціальні гарантії від держави.

Збройні сили України готові дати відсіч ворогу будь-якої миті, адже ми під надійним захистом наших військових. Міжнародні партнери підтримують Україну і підготували пакет нищівних економічних санкцій проти Росії. Тому навіть якщо Кремль наважиться піти у наступ – він отримає достойну відсіч. Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та віримо в ЗСУ!



Указ про перехід на професійну армію / Інфографіка 24 каналу