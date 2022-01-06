Політична порожність, – політтехнолог оцінив шанси Разумкова у політиці
Джерело:24 канал
Дмитро Разумков є політиком, який прийшов разом із Володимиром Зеленським на хвилі нових облич. Проте йому не вистачає так званого політичного контенту.
Якби в Разумкова був "політичний контент", то він був би цікавим через доволі вигідну ситуацію, яка у нього склалась. Про це в ефірі авторської програми Сергія Лещенка "Що це було?" розповів політтехнолог Сергій Гайдай.
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У Разумкова немає власної команди, – Гайдай
За словами політтехнолога, у Разумкова є непоганий стартовий капітал, тому що він, за різними оцінками, збирав 9% серед електорату через падіння рейтингу Зеленського. Це капітал, про який на старті мріяв би будь-який політик.
Не думаю, що він (рейтинг Разумкова – 24 канал) далі підійматиметься, тому що ми не чуємо від нього контенту. Його навіть немає. Якщо контенту немає, то це і є політична порожність,
– підкреслив Гайдай.
На його думку, у Разумкова навіть не помітна власна команда. Від нього лише чути фрази на кшталт: "Політика має бути розумна. Не треба порушувати закон". "У політичному маркетингу це не купують", – пояснив політтехнолог.Зверніть увагу! Ще у червні 2021 року у "Слузі народу" заявляли, що в Разумкова немає жодних шансів виграти президентські вибори. Мовляв, подібним рішенням він може лиш зіпсувати свою репутацію.
Інтерв'ю із Сергієм Гайдаєм у програмі "Що це було?": дивіться відео
Конфлікт Разумкова зі "слугами": коротко
- Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія ініціював у вересні 2021 року відкликання Дмитра Разумкова з посади спікера парламенту. На виїзному засіданні фракції у Трускавці зібрали достатню кількість підписів.
- Верховна Рада відправила Разумкова у відставку 7 жовтня, а вже наступного дня на його місце призначили Руслана Стефанчука.
- У листопаді ексспікер створив міфракційне об'єднання "Розумна політика", куди увійшли 25 нардепів, де більшість нардепів від "Слуги народу". Також він остаточно підтвердив, що створюватиме власну політсилу.