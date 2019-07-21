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      Поліція відкрила справу через скандал на 94 окрузі під Києвом

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      Поліція відкрила справу через порушення на 94 окрузі
      Поліція відкрила справу через порушення на 94 окрузі / Facebook-сторінка Андрія Нєбитова

      Поліція відкрила кримінальне провадження через перешкоджання здійсненню виборчого права в одномандатному виборчому окрузі №94 під час голосування на парламентських виборах. До 94-го округу входять Васильків, Обухів, Васильківський та Обухівський райони Київської області, там зареєстровані 42 кандидати у нардепи.

      Таким чином поліція відреагувала на звернення незалежної медіа-профспілки, повідомив т.в.о. начальника поліції Київщини Андрій Нєбитов.

      Читайте також: Грубі порушення на 94 окрузі: ЗМІ повідомили про зникнення голови ОВК

      Звернення голови незалежної медіа-профспілки правоохоронці виявили у ЗМІ. За його словами, члени окружної виборчої комісії без відома представників однієї з політичних партій ("Самопомочі") безпідставно замінили членів дільничних виборчих комісій, написав Нєбитов у Facebook.

      Тож поліція відкрила справу, проводить слідчі дії та з’ясовує всі обставини цього факту.

      Читайте також: Як проходять вибори станом на 15 годину: головне

      Які порушення сталися на 94 одномандатному виборчому окрузі? Представники партії "Самопоміч" заявили, що керівництво окружної виборчої комісії замінило усіх членів дільничих комісій від політсили без її відома за "липовими" поданнями.

      Тож представники "Самопомочі" зробили подання, щоб замінити членів комісії на справжніх, однак в ОВК їм відмовили. Тепер на дільницях в Обухові працюватимуть 182 невідомих члени комісії.

      Журналісти знайшли в архіві "липові" документи, затверджені керівництвом ОВК. "Самопоміч" подала всі відповідні скарги. У партії вимагають розпустити ОВК і повністю замінити її склад.

      Лідер "Самопомочі" Андрій Садовий назвав інцидент безпрецедентною спробою фальшувати вибори. Він повідомив, що ЦВК мала б замінити о 14:00 склад ОВК №94, проте цього досі не сталося.

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      Теги: Новини України Парламентські вибори 2019 Порушення на виборах Новини політики Верховна Рада Поліція Новини Києва Кримінальні новини День виборів Самопоміч
      Джерело: 24 канал
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