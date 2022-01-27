У Польщі ведуть консультації щодо передачі Україні зброї

У Польщі ведуть переговори про передачу Україні зброї, яка б допомогла протистояти російській агресії. Відповідні консультації ведуться на рівні міністерства оборони країни.

Перші подробиці розкрив заступник міністра національної оборони Польщі Марцін Оцєпа. Він підкреслив, що Польща "не ухиляється від надання допомоги".

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Оцєпа зазначив, що не може оприлюднювати всіх деталей, адже це "не сприятиме безпеці України".

Ми готові підтримувати Україну в усьому, що необхідно,

– підкреслив заступник міністра.

Він також наголосив, що Польща поки не планує евакуації свого посольства у Києві та консульства у Харкові та додав, що польські дипломати будуть одними з останніх, хто виїжджатиме з України.

Раніше на можливість надання Збройним силам України зброї натякнув голова Бюро міжнародної політики президента Польщі Якуб Кумох. У Польщі заявили, що у цьому питанні діятимуть непублічно. Таке рішення Варшава схвалила ще у 2014 році.

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Польський президент Анджей Дуда скликав засідання ради нацбезпеки на 28 січня. На ньому політики обговорюватимуть ситуацію біля України. Перед тим глава держави мав розмову з американським колегою Джо Байденом проросійські війська біля наших кордонів.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький наголосив, що його країна "стоїть на боці української свободи, демократії, безпеки та права українців суверенно вирішувати долю свого народу". Він обурився через позицію Німеччини, яка заборонила Естонії надавати Україні зброю.

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