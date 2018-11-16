Польська церква виступила з різкою забороною щодо УПЦ

Польська церква заборонила своїм священикам контактувати з представниками Української православної церкви Київського патріархату та Української автокефальної православної церкви.

Відповідна заява з'явилась на офіційному сайті Польської автокефальної православної церкви.

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Святіший Архієрейський Собор забороняє священикам Польської автокефальної православної церкви вступати у літургійні та молитовні контакти з "духовенством" так званого Київського Патріархату і так званої "Автокефальної православної церкви",

– йдеться у документі.

Причиною такого рішення у Польські православній церкві називають те, що "в минулому було багато зла".

З приводу "розділеного православ'я" в Україні Польська церква закликала провести зустріч глав помісних церков.

Не називаючи жодних імен, у ППЦ заявили, що "особи, позбавлені висвячення єпископів і священиків, які не можуть бути лідерами у встановленні миру в Православній Церкві України".

Нагадаємо, 11 жовтня синод Вселенського патріархату у Стамбулі ухвалив рішення щодо надання Томосу про автокефалію Українській православній церкві.



Після цього Російська православна церква у Мінську зібрала Синод, за підсумками якого оголосила про припинення євхаристійного спілкування з Константинопольською церквою. Згодом Вселенський патріарх Варфоломій прокоментував реакцію Російської православної церкви на рішення Синоду надати автокефалію Українській православній церкві. Він заявив, що росіяни не мають вибору та їм доведеться погодитися з рішеннями Константинополя.



13 листопада мала відбутися зустріч Порошенка із єпископатом УПЦ МП у приміщенні Національного центру ділового та культурного співробітництва Український дім. Проте єпископат УПЦ МП цього дня зібрався в Києво-Печерській Лаврі та провів екстренне засідання синоду. За результатом засідання собор єпископів УПЦ МП підтвердив свою готовність до зустрічі з Порошенком, але на церковній території. Президент України Петро Порошенко після відмови у зустрічі від архієреїв УПЦ МП все ж провів перемовини з представниками цієї церкви, щоправда, лише з тими, хто підтримує надання Томосу Україні та створення Єдиної помісної церкви.

Як створюватимуть Єдину помісну церкву в Україні?9 жовтня у Стамбулі розпочалося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт посланців патріарха Варфоломія (екзархів), які майже місяць провели в Україні. Екзархи їздили по українських церквах, розмовляли зі священиками. Саме за результатами їхнього звіту Україні й був ухвалений дозвіл на створення Єдиної Помісної Церкви. Пізніше у Києві проведуть об'єднавчий Собор, на якому оголосять про створення нової автокефальної Православної церкви і оберуть її предстоятеля. Про зібрання Собору вже найближчим часом оголосив глава УПЦ КП Філарет.

Дивіться відео про створення православної церкви: