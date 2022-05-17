Попри терор та заборони, люди руйнують плани ворога: ситуація на Херсонщині та Миколаївщині

На тимчасово окупованих територіях Миколаївщини та Херсонщини проукраїнські настрої залишаються дуже високими. Попри терор та заборони, українці продовжують чинити опір російським загарбникам.

Водночас українські захисники поступово звільняють нашу землю від окупантів. Від початку війни вони вже ліквідували майже 28 тисяч ворожих військових.

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Навіть на окупованих територіях українці чинять спротив загарбникам

В ОК "Південь" розповіли, що проукраїнські настрої на окупованих територіях Херсонщини та Миколаївщини залишаються високими.

Місцеві продовжують відстоювати позицію та доводити, що Херсон – це Україна, а вони – українці. Попри терор та заборони, звитяжні люди руйнують плани ворога завдяки своїм переконанням і стійкості позицій,

– повідомили захисники.

Водночас сили оборони Півдня продовжують виконувати завдання за призначенням та боротися з окупаційними військами. Також захисники закликають мирних українців свідомо ставитися до власної безпеки, дотримуватися алгоритму дій під час повітряної тривоги та обмежень щодо виходу на узбережжя та лісові масиви. Адже це – надійний спосіб вберегти себе для ефективного вкладу в наближення перемоги України.

Дивіться звернення представника ОК "Південь":

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Коротко про ситуацію на Херсонщині та Миколаївщині

В Херсоні 16 травня лунали вибухи. Стовпи чорного диму бачили майже з усіх районів міста.

Область з 1 березня перебуває під окупацією, тож там почала наростати гуманітарна криза. Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова зазначила, що медикаментів на Херсонщині вистачить ще приблизно на 2 тижні.

Водночас ЗСУ не дають російським загарбникам розслабитися. Вони б'ють по ворогу з боку Дніпропетровської області, змушуючи його переходити до оборони.

Також наші бійці 15 травня завдали понад 100 ударів по позиціях росіян. Вони вкотре розтрощили ворожий склад боєприпасів в Чорнобаївці та безліч техніки в Херсонській області.

Своєю чергою, на Миколаївщині окупанти продовжують обстрілювати населені пункти. До прикладу, вранці 16 травня після чергового ворожого обстрілу Інгульського району Миколаєва виникла пожежа – спалахнули дах магазину та автомобіль Daewoo Lanos, що був припаркований у дворі.

За словами міського голови Олександра Сєнкевича, пожежа трапилася в магазині меблів. Також пошкодився газопровід низького тиску, а в житлових будинках повибивало вікна.

Раніше, 14 травня, загарбники теж завдали ракетного удару по Миколаївщині. Ворог намагається зруйнувати промислову інфраструктуру регіону та нищить домівки цивільних людей.

Днем раніше росіяни також нещадно гатили по житлових будинках та об'єктах цивільної інфраструктури. За повідомленням Нацполіції, зазнали пошкоджень домівки та автомобілі мирних жителів.

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