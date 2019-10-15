17:58
15 жовт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ПРИВАТБАНК УКРАЇНА – ПОРТУГАЛІЯ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Хто отруїв Кадирова. Путіна поставили на місце
      Вєсті Кремля
      21:14, 12 жовтня
      Вєсті.UA. Жир: Жінка Януковича вселилася у Богдана? Порошенко "перетворюється" на Леніна
      Вєсті.UA
      18:56, 12 жовтня
      Розбійники в погонах: хто ховається за новими грабунками українців
      ЦРУ
      13:00, 11 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ПРИВАТБАНК УКРАЇНА – ПОРТУГАЛІЯ

      Популярний лоукостер Ryanair літатиме з Херсону

      535 Читать новость на русском
      Ryanair в Херсоні – коли Ryanair запускає рейси Херосн – Краків
      Лоукостер Ryanair з грудня запускає рейси з Херсона до польського Кракова / Getty Images

      Ірландська лоукост-авіакомпанія Ryanair найближчим часом запускає прямі авіарейси з Херсона до польського Кракова. Таким, чином Херсон стане п’ятим українським містом, де працює цей перевізник.

      Як під час пресконференції у Києві розповів міністр інфраструктури Владислав Криклій, Ryanair почне здійснювати прямі рейси з Херсона до Кракова та у зворотному напрямку вже цього року, а саме з 21 грудня. Інформацію про захід у Херсон також підтвердив комерційний директор Ryanair Девід О'Браян, пише інформаційна агенція "Інтерфакс-Україна".

      Зверніть увагу! Куди літає Ryanair з України: найдешевші квитки та нові рейси

      Рейси з Херсона до Кракова відбуватимуться двічі в тиждень. Щоправда, мінімальна ціна білетів наразі є невідомою. Крім того, на сайті авіаперевізника придбати квитки на анонсовані маршрути поки неможливо, водночас Херсон є відсутнім у системі бронювання.

      Також у 2020 році Ryanair планує розширити кількість маршрутів з Харкова. Зокрема, звідси авіакомпанія почне літати до польського аеропорту "Модлін", що поруч з Варшавою, та до Будапешту.

      Що відомо про діяльність Ryanair в Україні

      Ця ірландська лоукост-авіакомпанія зайшла на український ринок у 2018 році. Спершу вони літали лише з двох українських міст – Києва (аеропорт "Бориспіль") і Львова. У червні 2019 року лоукостер почав виконувати рейси з Харкова та Одеси.

      Якщо враховувати анонсовані рейси, авіакомпанія Ryanair і її дочірній лоу-кост Laudamotion в літньому сезоні 2020 року здійснюватиме рейси за 45 напрямками з 5 міст України: Києва, Львова, Одеси, Херсона та Харкова. Таким чином, у 2020 році вони мають намір перевезти на українських маршрутах 2,1 мільйона пасажирів, а це на 33% перевищить показник 2019 року.

      Цікаво! Ryanair влаштував масштабний розпродаж квитків з України від 5 євро

      Щодня Ryanair здійснює понад 2,4 тисяч перельотів в та з 200 аеропортів, розташованих в 37 країнах. У минулому фінансовому році компанія перевезла 130,3 мільйона осіб. Сьогодні її парк налічує 460 літаків Boeing-737.

      blog_ava
      Зеленський змінив склад РНБО: хто туди увійшов
      сьогодні
      11108
      Теги: Новини України Новини Херсона авіація Ryanair
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Будемо наносити збитки окупанту, – Богдан Яременко розказав, як вирішуватимуть питання Криму
      сьогодні , 17:47 Будемо наносити збитки окупанту, – Богдан Яременко розказав, як вирішуватимуть питання Криму
      Анна Калюжна 129
      "Пирамида" ОВГЗ – новая страшилка, претендующая на звание "ересь года"
      сьогодні , 16:43 "Пирамида" ОВГЗ – новая страшилка, претендующая на звание "ересь года"
      Сергій Фурса 330
      У Мінську спробують знову домовитись про розведення: карта
      сьогодні , 15:00 У Мінську спробують знову домовитись про розведення: карта
      Світлана Попова 1069
      Глобальне потепління: де гряне перша катастрофа?
      сьогодні , 14:05 Глобальне потепління: де гряне перша катастрофа?
      Борис Немировський 3315
      Збірна України вийшла на Євро-2020: перші враження футболістів
      сьогодні , 11:08 Збірна України вийшла на Євро-2020: перші враження футболістів
      Михайло Гема 1445
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук