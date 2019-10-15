Популярний лоукостер Ryanair літатиме з Херсону

Ірландська лоукост-авіакомпанія Ryanair найближчим часом запускає прямі авіарейси з Херсона до польського Кракова. Таким, чином Херсон стане п’ятим українським містом, де працює цей перевізник.

Як під час пресконференції у Києві розповів міністр інфраструктури Владислав Криклій, Ryanair почне здійснювати прямі рейси з Херсона до Кракова та у зворотному напрямку вже цього року, а саме з 21 грудня. Інформацію про захід у Херсон також підтвердив комерційний директор Ryanair Девід О'Браян, пише інформаційна агенція "Інтерфакс-Україна".

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Рейси з Херсона до Кракова відбуватимуться двічі в тиждень. Щоправда, мінімальна ціна білетів наразі є невідомою. Крім того, на сайті авіаперевізника придбати квитки на анонсовані маршрути поки неможливо, водночас Херсон є відсутнім у системі бронювання.

Також у 2020 році Ryanair планує розширити кількість маршрутів з Харкова. Зокрема, звідси авіакомпанія почне літати до польського аеропорту "Модлін", що поруч з Варшавою, та до Будапешту.

Що відомо про діяльність Ryanair в Україні

Ця ірландська лоукост-авіакомпанія зайшла на український ринок у 2018 році. Спершу вони літали лише з двох українських міст – Києва (аеропорт "Бориспіль") і Львова. У червні 2019 року лоукостер почав виконувати рейси з Харкова та Одеси.

Якщо враховувати анонсовані рейси, авіакомпанія Ryanair і її дочірній лоу-кост Laudamotion в літньому сезоні 2020 року здійснюватиме рейси за 45 напрямками з 5 міст України: Києва, Львова, Одеси, Херсона та Харкова. Таким чином, у 2020 році вони мають намір перевезти на українських маршрутах 2,1 мільйона пасажирів, а це на 33% перевищить показник 2019 року.

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Щодня Ryanair здійснює понад 2,4 тисяч перельотів в та з 200 аеропортів, розташованих в 37 країнах. У минулому фінансовому році компанія перевезла 130,3 мільйона осіб. Сьогодні її парк налічує 460 літаків Boeing-737.