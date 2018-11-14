Порошенко – популіст, який присвоює собі всі заслуги, – політичний експерт

Люди, які голосують за Тимошенко і люди, які голосують за популістів – це дві різні історії.

Про це в прямому ефірі 24 каналу сказав політичний експерт Олександр Солонтай.

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За його словами, популістом є будь-який політик. Популізм, в першу чергу, означає – народ і популярність. Кожен політик хоче бути популярним, проте є питання грані.

Популістичні всі політики, але є питання, чи після слів йдуть хоч якісь дії. Основан претензія до Тимошенко не в тому, що вона говорить якійсь популярні речі, швидкі рецепти, а експерти наголошують, що вона цього не робитиме,

– зазначив Солонтай.

Він наголосив, що Порошенко також популіст, який присвоює собі всі заслуги пов'язані з армією, мовою, державою, відродженням та вірою.

Нагадаємо, наступні президентські вибори в Україні відбудуться 31 березня 2019 року. Цього разу українці обиратимуть Президента вже всьоме, на зміну діючому – Петрові Порошенко. Традиційно, в Україні нового Президента обирають кожні 5 років. За Коституцією Президент України є гарантом державного суверенітету, територіальної цілісності, виконання закону, а також збереження прав громадян цієї країни.