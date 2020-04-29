Пошук винних і відсутність політичних компромісів: Нефьодов розповів деталі свого звільнення

Ексочільник Державної митної служби Максим Нефьодов, якого разом із командою відправили у відставку 24 квітня, називає таке рішення політичним кроком керівництва держави, аби знайти "винних" у недонадходженнях в бюджет.

Ніякого спілкування і ніякої явної критики перед звільнення не було – зазначив Нефьодов в ексклюзивному коментарі 24 каналу у програмі "Що це було".

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"Звільнили не тільки мене, а і всю команду. Я вважаю, що це дуже важливо підкреслювати. Тому що весь час постулюється, що це проблема саме в Нефьодові", – сказав ексочільник митниці.

Відверто кажучи, політика – річ несправедлива. Я навіть певним чином розумію, що в будь-якій країні за умови економічного спаду і недонадходжень в бюджет, які з цим пов'язані, буде відбуватися пошук винних. Чесно кажучи, якихось образ у мене немає. Життя ні для кого не справедливе,

– підкреслив Нефьодов.

Натомість, його дивує, чому звільнили усю команду – людей, як прийшли з приватного бізнесу, де очолювали практики по митниці в найбільших консалтингових компаніях. "Вони пропрацювали 2,5 місяці. Це, чесно кажучи, викликає у мене питання", – сказав ексочільник митниці.

"Ніякого спілкування, ніякої явної критики, нарад, запитуваних документів, спроб зрозуміти плани і графіки реформ – що зроблено, а що ні, і з яких причин – до моменту звільнення, відверто кажучи, теж не було", – наголосив Нефьодов.

Якщо говорити про причини відставки, то я можу тільки здогадуватися. Я розумію політичні обставини. Я розумію, що когось треба виставити винним у проблемах із бюджетом. Але я підозрюю, що основна причина, чому звільнили саме всю команду – це були ті підходи, які ми постулювали. Невже у мене не знайшлося жодного заступника, який би виявився гідним працювати в старій чи то новій системі (навіть не знаю, як вже її називати)?

– заявив ексочільник митниці.

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Він переконаний, що навіть серед найбільших критиків ніхто ніколи не дорікав, що на центральному рівні збиралися гроші. Точно ніхто не дорікав, що продавалися посади, або що конкретні регіональні митниці віддавалися певним політичним елітам на князювання, чи щось подібне.

"Напевно, я робив помилки, як їх робить кожна людина. Але це точно мої помилки! Це не помилки нав'язані мені, це не політичні компроміси, які були з кимось. Я думаю, що це і стало початком кінця", – підсумував Нефьодов.

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