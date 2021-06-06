За словами місцевих жителів, найбільше потерпів від сильних опадів район Черемушки. Користувачі соцмереж опублікували фото і відео, на яких можна побачити наслідки негоди.
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На публікаціях місцевих видно, як потоки води течуть дорогами, а землю засипав град зі зливою.
Працівники водоканалу перебувають на затоплених місцях. Вони намагаються відкачати воду, але наразі безрезультатно. За інформацією синоптиків, така погода в Одесі триматиметься ще упродовж трьох днів.
- У Дніпрі майже сотня будинків залишилась підтопленою через інтенсивні дощі.
- Проливний дощ затопив і Маріуполь. Оскільки дахи будинків не змогли втримати велику кількість опадів, вони почали протікати.
- Також рятувальники попередили українців про надзвичайний рівень пожежної безпеки.