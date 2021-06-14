Поважаю, але не підтримую, – Протасевич про Лукашенка

Ексредактора опозиційного видання NEXTA Романа Протасевича в Білорусі привели на брифінг з силовиками. На ньому журналіст вкотре розповів, що нібито "поважає президента", але не підтримує.

Відповідну заяву він зробив 14 червня. Це вже не перша подібна заява журналіста з часу перебування у Білорусі.

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Протасевич зробив заяву про Лукашенка

Романа Протасевича, якого раніше силовики зняли з літака в Мінську, привели до журналістів. Він заявив, що "поважає президента як людину, яка змогла вистояти перед тим натиском, який почався влітку і триває досі".

Але я не переходжу на сторону держави. Ніхто мене ні в чому не переконував. Я говорю щиро,

– заявив Протасевич.

До речі, Протасевич також розповів, що ніхто його не бив. Однак під час так званого інтерв'ю, яке журналіст раніше дав місцевому державному телеканалу ОНТ, батьки помітили "синці на руках", а обличчя "замилене". Тоді батько Протасевича заявив, що "вірити цьому фільму не можна".

Перед тим, диктаторська влада Лукашенка опублікувала відео з Протасевичем. Тоді на його обличчі виднілись сліди побоїв, які, ймовірно, намагалися приховати тональними засобами для обличчя.

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14 червня Протасевича несподівано привели на брифінг білоруської влади про посадку літака Ryanair. Затриманий активіст був без наручників. Протасевич назвав жартом інформацію телеграм-каналів про те, що його бив самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко. Найбільш ймовірно, що опозиціонер Протасевич робить такі заяви через тортури з боку силовиків.

Під час брифінгу він також заявив , що його н

Натомість 12 червня батьки затриманого у Білорусі журналіста Романа Протасевича звернулися з проханням про допомогу до Ангели Меркель.

13 червня країни "Великої сімки" звернулись до режиму Лукашенка та закликали змінити курс політики та погодитись на проведення чесних президентських виборів.