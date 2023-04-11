Чи будуть в Україні роздавати повістки через "Дію": Подоляк назвав 3 аспекти

Росіяни запровадили електронні повістки у своїх "Госуслугах" – аналогу нашої "Дії". Раніше українська влада запевняла, що українці не будуть отримувати повістки через цей застосунок.

Радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк розповів 24 Каналу, чи чекати зараз українцям відповідних змін у законодавстві.

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Подоляк наголосив, що існує 3 аспекти, які впливають на цей процес:

в Україні існує контрольований процес мобілізації – Міністерство оборони України і ЗСУ займаються цим ним доволі ефективно;

за словами віцепрем'єр-міністра та міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, для запровадження електронних повісток через "Дію" потрібно змінити низку документів, регуляторних актів в нашому законодавстві. Але радник голови ОП запевнив, що зараз в цьому зараз немає потреби;

українські ТЦК сьогодні працюють досі ефективно. Хоча є певні помилки, які українські військові постійно виправляють.

Водночас були спроби одиничних операції ІПСО, які відбувались в деяких українських містах. І також росіяни намагались дискредитувати кампанію по комплектації в Україні в ТЦК.

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Істерична поведінка росіян

"Сьогодні немає потреби змінювати порядок мобілізації в Україні. В Росії ж відбулась істерична дія через парламент, коли депутати тричі проголосували і отримали електронний мобілізаційний документ", – підкреслив співрозмовник.

Росіяни розуміють, що вже не контролюють ситуацію щодо мобілізації у своїй країні. Серед населення вже немає пропагандистських настроїв. Кремлівська влада за 14 місяців повномасштабного вторгнення в Україні так і не змогли пояснити своєму народу причини війни. А також для чого потрібно мобілізувати таку велику кількість громадян.

"Така істерична поведінка свідчить про те, що втрати окупантів – захмарні. А в Україні на цей момент немає потреби запроваджувати електронні повістки", – наголосив Михайло Подоляк.

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