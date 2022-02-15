Повномасштабна війна Росії і України неможлива, – Піонтковський
Суспільна думка росіян значно змінилася. Тому повномасштабний наступ Росії на Україну неможливий.
Володимир Путін своїми рішеннями здійснює безумство. Таку думку в ефірі 24 каналу висловив російський публіцист Андрій Піонтковський.
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Путін здійснює безумство, – Піонтковський
За його словами, російський глибинний народ вважає, що війни не буде. Настрої суспільства є позитивним знаком.
Війна (повномасштабна – 24 канал) Росії і України неможлива. Путін здійснює безумство,
– наголосив Піонтковський.
Він пояснив, це показує, що російський народ не є безнадійним.
Піонтковський розповів про настрої російського народу: дивіться відео
Що зупинило безумство Путіна
Публіцист вважає, що безумство глави Кремля зупинили три речі:
- перша і найголовніша – готовність української армії і народу до опору;
- друга – серйозні настрої Вашингтона на дійсно дуже болючі санкції для російського режиму і російської економіки;
- третя – настрої російського народу.
Повномасштабний наступ (Росії – 24 канал) нічого не змінить. Якщо вони (росіяни – 24 канал) це зроблять, то війна закінчиться за 2 – 3 дні через воєнні бунти та переворот у Кремлі.
Піонтковський наголосив, що ігнорувати настрої народу не можна. "Це – найголовніша перемога України", – додав він.Важливо! Збройні сили України готові дати відсіч ворогу будь-якої миті, адже ми під надійним захистом наших військових. Міжнародні партнери підтримують Україну і підготували пакет нищівних економічних санкцій проти Росії. Тому навіть якщо Кремль наважиться піти у наступ – він отримає достойну відсіч. Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та віримо в ЗСУ!
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