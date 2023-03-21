Суцільна агонія: для чого Путін "поїхав" у Маріуполь і чому все закінчилося ганьбою

Фейкова подорож російського диктатора у Севастополь та Маріуполь, яку пропагандисти подали як "неймовірний показ сили" Путіна, свідчить радше про слабкість російського президента. Тим паче, що закінчилися ці візити низкою абсолютних провалів.

Немає жодних сумнівів у тому, що розпіарена кремлівськими ЗМІ поїздка Путіна на окуповані території готувалася поспіхом, бо після оголошення диктатора у міжнародний розшук йому треба було продемонструвати своєму народу хоч щось переможне. Мовляв, мене можуть звинувачувати у чому завгодно, але я робитиму все, що забажаю, і за це мені не буде абсолютно нічого. 24 Канал проаналізував для чого диктатору знадобилася ця "поїздка".

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Втім, насправді ж відвідати Крим та Донбас російський диктатор побоявся, тому відправив туди актора-двійника. І це цілком зрозуміло, адже, як показує справа Рогозіна, від прильоту не застрахований ніхто, а Путін надто сильно боїться за своє життя.

Вилізти з бункера занадто страшно

Треба зазначити, що поведінка російського президента за останні майже 10 років свідчила про неймовірне прогресування у нього параної та феноменального боягузтва.

Путін завжди вибудовував собі імідж маскулінного альфа-самця, і ще у 2012 міг політати на мотодельтаплані зі стерхами, а в 2014-му – зустрітися з депутатами Держдуми та навіть виступити на концерті в окупованому Криму перед багатотисячним натовпом і без бронекапсули. Натомість з кожним роком диктатор скотився у свою шизофренічну бульбашку та, здавалося, дійшов до піка божевілля після перебування в бункері під час пандемії COVID-19.

Усі ці вкрай рідкісні зустрічі з кимось із свого найближчого оточення за довжелезним столом вже давно стали мемами. Однак вони дають певне розуміння того, наскільки Путін боїться за своє життя.



Путін приймає Шойгу за своїм коронавірусним столом / Фото з російських ЗМІ

І зовсім не дарма всіх, хто зустрічається з бункерним диктатором досі проганяють через двотижневий карантин та здачу аналізів на коронавірус та глисти. Не просто так росіяни й оплачують працю спеціальному охоронцю, що носить за "головним геополітичним стратегом" спеціальний чемоданчик для збору фекалій.

То ж чого дивуватися тому факту, що після початку повномасштабного вторгнення Путін виступав у московських "Лужніках" у спеціальному приміщенні з бронескла.



На "Лужніках" у 2022 році Путін виступав, закритий від всіх бронесклом / Скриншот із відео російських пропагандистів

А чого вартує поява російського президента на полігоні у Рязанській області, де всіх мобіків змусили стріляти з автоматів без магазинів.

Цілком зрозуміло, в цьому контексті, навіщо диктатор повсюди тягає за собою власний зенітно-ракетний комплекс, який має прикривати його від будь-якої небезпеки з повітря: ворожих ракет, безпілотників, інфікованих птахів, уламків літаків, ядерних боєголовок та навіть лазерних променів. Принаймні такий наказ віддали операторам "Панциря", які катаються дорогою бункер – Кремль. Втім, існують такі небезпечні ситуації, в яких Путін не може довірити своє життя ані снайперам, ані власній ППО. Наприклад, виступ перед реальним натовпом, який "дуже любить свого царя" на концерті з нагоди ліквідації 150 тисяч російських солдатів. Оскільки народу потрібно було показати, що дідуган ще здатен не сходити під себе при одній лише думці про появу на публіці, у Кремлі вирішили не встановлювати бронескло, але відправили туди двійника.

То ж чи варто взагалі гадати, чому при такому жалюгідному боягузтві бункерний фюрер за майже 9 років не здійснив жодної поїздки на Донбас, де насправді могло прилетіти. Путін навіть у Росії ніколи не з'явиться у прифронтових областях, не те щоб до фронту наближатись. Він же не Байден, який був абсолютно впевнений, що в день візиту Москві не вистачить сміливості навіть безпілотник у бік Києва запустити. Тому й віри в те, що російський лідер зробив собі ін'єкцію сміливості та наважився прибути на Донбас, немає взагалі ніякої. Тим паче "візит" супроводжувався просто величезною кількістю доказів, що у всіх заходах брав участь двійник.

Театр багатьох акторів