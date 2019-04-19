Пожежа знищила 2 мільйони пляшок вина у Франції: відео

У французькому місті Бордо спалахнула пожежа на складі виробника вина Sovex Grands Châteaux. Унаслідок цього було знищено близько 2 мільйонів пляшок вина.

Пожежа охопила площу у 1500 квадратних метрів, пише на France 3 Nouvelle-Aquitaine. На території перебували 80 працівників, усі встигли вчасно евакуюватися.

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Близько 60 рятувальників гасили пожежу. За попередніми даними, вогонь спалахунув у підвісній стелі, яка потім обрушилася на дерев’яні піддони і ящики з алкоголем.

Sovex Grands Châteaux зараз намагається оцінити збитки зі страховиками. Приблизна вартість втраченого товару складає 12,5 мільйонів євро.

У Бордо виникла пожежа, яка спалила 2 мільйона пляшок вина: дивіться відео

До слова, наприкінці грудня минулого року в італійському регіоні Комо сталася пожежа, яка тривала кілька днів. Суд визнав винними у цьому двох 22-річних студентів. Вони мають заплатити штраф розмірі 15 мільйонів доларів.