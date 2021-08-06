У Греції вирують масштабні лісові пожежі: все, що відомо – фото, відео

Лісові пожежі охопили Грецію ще наприкінці липня. Вогонь вже дістався до столиці країни Афін та інших курортних містечок. Внаслідок стихії постраждали вже понад 10 людей.

24 канал уважно стежить за ситуацією у грецьких регіонах, охоплених вогнем. Більше про все, що відбувається у Греції – читайте у нашому матеріалі.

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З чого почалася пожежа

Перша інформація про лісові пожежі у Греції з'явилася 27 липня. Тоді вогонь накрив населені пункти Стамата і Родополі. Служба цивільного захисту розіслала жителям постраждалого району СМС-повідомлення із закликом якомога щільніше закрити вікна і двері в будинках.

Ліквідувати полум'я заважав сильний вітер. Згодом до нього додалися ще й рекордно високі температури –понад +46 градусів. Як наслідок – станом на 31 липня у Греції було 46 осередків займання, а на початку серпня їхня кількість перевалила за 100.

3 серпня вогонь дійшов до столиці Греції. Через це довелось перекрити автомагістраль біля Афін. Також вогонь охопив острів Евбея. Вже 4 серпня влада країни почала евакуацію людей.

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Прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс закликав громадян економити електрику, оскільки система перевантажена додатково ще і трьома мільйонами туристів.

Нам доводиться справлятися з найстрашнішою спекою з 1987 року. Необхідно зробити все, що в людських силах, щоб наша енергосистема не завалилася,

– сказав він.

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Наслідки пожеж

За даними видання Greek Reporter, станом на 4 серпня вогонь охопив понад 8 тисяч гектарів на острові Евбея та у середмісті Афін. Загалом у тому регіоні лісові пожежі зруйнували або пошкодили приблизно 200 будинків.

Що відомо про постраждалих

Загалом внаслідок вогняної стихії постраждали 16 людей. Вони звернулися по допомогу до медиків і потребували кисневої терапії.

Очільник МЗС України Дмитро Кулеба повідомив, що ніхто з українців не постраждав через масштабну пожежу в передмісті Афін.

Станом на поточний момент інформації про постраждалих українців немає. Україна солідарна з дружньою Грецією і готова при необхідності надати необхідну допомогу,

– написав Кулеба.

За його словами, він доручив дипломатам в Греції цілодобово відстежувати потреби наших громадян у зв'язку з небезпекою.

Внаслідок пожеж постраждали 16 людей / Фото EPA

Україна допоможе у ліквідації пожеж

Президент Володимир Зеленський доручив Кабміну відправити наших рятувальників у Грецію. Загалом Україна надішле 100 досвідчених пожежників, а також необхідне обладнання. Відповідне рішення уряд має схвалити 6 серпня.

Варто нагадати, що 30 липня Україна відправила у Туреччину 2 літаки АН-35П та рятувальників для боротьби з вогняною стихією. За 3 доби наші фахівці скинули на пожежу 488 тонн води.

Президент Туреччини Реджеп Ердоган подякував Зеленському за допомогу у скрутний час.

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