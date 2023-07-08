Резніков заявив, що завдання із захисту неба Києва майже вирішене: які міста на черзі

Міністр оборони України повідомив, що Україні продовжує нарощувати сили ППО. Це вкрай необхідно, оскільки російські загарбники продовжують атакувати мирні міста по всій країні.

За словами Резнікова, небо над столицею вже майже повністю захищене. Проте залишились ще міста, де систему протиповітряної оборони потрібно посилити.

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У яких містах планують посилити ППО

Резніков сказав, що зараз Міноборони працює над тим, щоб посилити ППО в різних містах. Після Києва на черзі:

Одеса,

Запоріжжя,

Дніпро,

Харків,

Львів.

Я не вірив, що росіяни почнуть обстрілювати ракетами мирні міста. Бо це очевидно протирічило їхній меті. Тому надійний захист нашого неба сприймаю як особистий виклик. У Києві ми майже вирішили це завдання. У Львові, Харкові, Дніпрі, Запоріжжі, Одесі – ще ні, але працюємо,

– сказав Резніков.

Варто зазначити, що сили ППО України значно посиляться, коли Україна отримає літаки F-16. Це не лише допоможе нашим захисникам збивати більше ракет чи ефективніше бити по ворожих позиціях, а й допоможе збивати російські літаки. Останнє усуне проблему керованими авіабомбами, які окупанти активно випускають на прифронтові населені пункти.

Річ у тім, що російські літаки завдають ударів з дистанції мінімум 50 кілометрів від лінії бойового зіткнення, держкордону чи з моря. Поки що Україні немає чим діставати цю авіацію.

Коли Україна отримає F-16