Останнім часом судді часто цензурують матеріали медіа та висловлювання активістів про таких впливових осіб як Гречківський, Янукович чи Портнов. Таким способом вони намагаються захистити свою честь та ділову репутацію.

Найгучнішим було рішення судді районного суду Дніпра, який ще в 2018 році заборонив журналісту називати впливового дніпровського бізнесмена Олександра Петровського "Наріком". Про це у своєму відеоблозі "Честь і НЕчесть" на 24 каналі розповіла Ірина Шиба – експертка з судової реформи, відновного правосуддя та правосуддя для дітей у Фундації DEJURE.

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"Редактор видання "Цензор.NET" Юрій Бутусов помітив Петровського на фото з першого молебну митрополита Київського та всієї України Епіфанія в Дніпрі та написав про це на своїй сторінці в фейсбук", – розповіла Шиба.

Довідка. Ще в 2010 році Луценко заявив, що Олександр Петровський відомий в злочинних колах під прізвиськом "Нарік" та був фігурантом розслідування щодо діяльності злочинного угруповання, яке ймовірно очолював. Петровський подав до суду на Бутусова та інших журналістів, які поширили цей пост у ЗМІ. Він заявив, що не має жодного відношення до кримінального авторитета "Наріка" і "вперше чує таке дивне прізвисько, а тому вважає, що журналіст порочить його ділову репутацію та чисте ім'я".

За словами експертки, районний суд у Дніпрі задовольнив позов місцевого бізнесмена, визнав недостовірним те, що Петровський відомий у кримінальних колах як "Нарік", є "керівником організованого злочинного групування", чи "кримінальним авторитетом". А також зобов'язав журналістів виплатити понад 200 тисяч гривень моральної компенсації Петровському та опублікувати спростування.

Як відреагував Бутусов

За словами Ірини Шиби, Бутусов дізнався про це рішення з розслідування інших журналістів, бо повістка до суду йому не приходила і в засіданнях він не брав участі. А коли дізнався, то подав апеляцію, але програв. Апеляційний суд зменшив розмір моральної компенсації до 40 тисяч гривень, але в іншому рішення залишив в силі. Так справа дійшла до Касаційного цивільного суду у складі Верховного суду. Він зміг відрізнити "чорне від білого", а, точніше, оціночне судження від фактичного. Те, що написав Бутусов, не було фактичним судженням, як говорили попередні судді, а тому їх не можна визнати недостовірним.

Cудді Крат, Журавель, Краснощоков, Русинчук підтвердили, що такі висловлювання є вираженням суб'єктивної думки і поглядів Бутусова та не свідчать про приниження честі, гідності та ділової репутації Петровського. Згадка про те, що бізнесмен відомий як "Нарік" проходив по кримінальній справі була дослівною цитатою Луценка з Інтернет-газети,

– ствердила Шиба.

Експертка зазначила, що Бутусов сам не стверджував, що Петровський є "Наріком". Він лише сказав інформацію, яка була суспільно важливою та необхідною для повної оцінки його читачами подій у Дніпрі.

Дивіться відео повного випуску відеоблогу "Честь і НЕчесть" Ірини Шиби за 17 вересня 2020 року: