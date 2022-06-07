Представник Путіна приїжджав у Херсон: наказав гауляйтерам підготувати "референдум" до осені

Російська окупаційна влада хоче приєднатися Херсонську область до складу Росії. Через це Кремль віддав наказ колаборантам підготувати відповідний "референдум" на Херсонщині.

Росія хоче включити до свого складу Херсонщину

Відповідну інформацію в ефірі каналу озвучив законний глава Херсонської обласної військової адміністрації Геннадій Лагута, повідомляє 24 канал.

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За його словами, 6 червня у Херсоні у будівлі обласної державної адміністрації відбулася нарада окупаційної влади, на якій було близько 70 людей.

Лагута заявив, що на нараді був високопоставлений "гість" з Росії.

За нашою інформацією, заступник голови адміністрації президента Росії (Дмитро Козак – 24 канал),

– сказав очільник Херсонської ОВА.

Повідомляється, що заступник глава адміністрації Путіна поставив завдання колаборантам та гауляйтерам Херсонщини Володимиру Сальдо, Кирилу Стремоусову та іншим до осені підготувати так званий "референдум" про включення Херсонщини до складу Росії.

Лагута зазначив, що раніше Росія хотіла проголосити так звану "республіку" на окупованій Херсонщині чи оголосити про приєднання до анексованого Криму.

Він додав, що тільки повна деокупація дозволить повернути Херсонщину.

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Плани окупантів щодо референдуму

У квітні депутат Держдуми від анексованого Криму Михайло Шеремет пропонував відновити Таврійську губернію. Йдеться про частини Запоріжжя і Херсонщини.

Глава української розвідки Кирило Буданов розповідав, що в Росії тричі намагалися зробити "референдум" на Херсонщині. Після провалу у Кремлі хотіли оголосити про "губернію" з окупованим Кримом.

Та нещодавно російський гауляйтер Кирило Стремоусов заявляв, що "референдум" на Херсонщині не будуть проводити у 2022 році. Мовляв, потрібно підготувати адміністративну систему та повернутися до цього питання через рік.

Зауважимо, що президент Володимир Зеленський попереджав Москву, що Україна вийде з мирних переговорів, якщо на Херсонщині відбудеться так званий "референдум".

Що відомо про ситуацію на Херсонщині

Російські військові на початку повномасштабного вторгнення змогли окупувати частину Херсонщини. Однак після того, як ЗСУ пішли в контрнаступ, росіяни втратили контроль на півночі.

Російське керівництво намагається закріпитися на Херсонщині. Через це Володимир Путін підписав указ про спрощену видачу російських паспортів на Херсонщині й Запоріжжі.

З 23 травня окупаційна влада запровадила бівалютну зону на Херсонщині. Через це тамтешні гауляйтери вирішили змусити підприємців ставити цінники у гривнях і російських рублях.

Наприкінці травня гауляйтери вирішили перекрити сполучання між Херсонською областю та рештою території України, яка не перебуває під російською окупацією. Йдеться про рух в сторону Миколаївської та Дніпропетровської області.

Додамо, що на Херсонщині проблеми зі зв'язком, який зник 30 травня.

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