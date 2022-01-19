Прем'єр-міністр Ізраїлю запропонував провести російсько-український саміт в Єрусалимі
Джерело:Axios
Прем’єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннетт запропонував президенту Росії Володимиру Путіну провести російсько-український саміт в Єрусалимі. Це трапилося під час їхньої зустрічі в жовтні 2021 року.
Таку інформацію розповіли українські та ізраїльські офіційні особи. Про це мовиться у виданні Axios з посиланням на власні джерела.
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Провальні спроби Нетаньяху
Як зазначається у матеріалі, у 2021 році керівник Офісу Президента Андрій Єрмак цікавився у колишнього прем'єра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху, чи може він влаштувати саміт між Путіним та Зеленським.
Нетаньяху не проявив особливого ентузіазму. Однак пообіцяв розглянути таку можливість, якщо обидві сторони захочуть цього,
– мовиться у виданні.
Крім того, за інформацією ЗМІ, радники Нетаньяху пропонували Кремлю провести саміт Україна-Росія у квітні та в травні 2021 року. Втім не отримали позитивної відповіді.
Як відреагував Путін на пропозицію
У жовтні 2021 року президент Ізраїлю Іцхак Герцог прилетів у Київ, де зустрівся із Зеленським. Останній розповів йому про зусилля Нетаньяху щодо посередництва й поцікавився, чи відновить новий уряд Ізраїлю переговори щодо організації саміту Україна – Росія.
За інформацією видання, Беннет зателефонував Зеленському за день до зустрічі з Путіним в Сочі. Під час розмови президент України запитав про проведення саміту між Україною та Росією.
Зеленський зазначив, що його можна провести на рівні радників з національної безпеки. Як повідомили джерела видання, Путін не виявив щодо цього ентузіазму та різко розкритикував Зеленського.
Загроза від російських військ на кордоні з Україною
- Секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов 22 грудня повідомив, що біля українського кордону перебуває понад 100 тисяч російських військових. Також він додав, що трохи далі від рубежів перебуває ще кілька десятків тисяч вояк країни-агресора.
- Видання The New York Times 7 січня 2022 року опублікувало нову карту можливого наступу російських військ. На ній Україна оточена з 3 сторін.
- Водночас за інформацією цього ж видання, Росія переміщує гелікоптери до кордону з Україною. Тим часом пересування російських військ наразі сповільнилося.
- Уже 11 січня Росія почала проводити військові навчання зі стрільбами в прикордонних районах з Україною. До них вона долучила близько 3 тисяч військових і важку техніку.
- Крім того, 12 січня розслідувачі повідомили, що Росія перекидає військових та техніку з Сибіру та Далекого Сходу в західні регіони. Вони припустили, що техніку підвезуть до російських сил, зосереджених біля кордонів України.