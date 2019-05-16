15:32
16 трав 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ДЕНЬ ВИШИВАНКИ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Російські відьми підпалили Нотр-Дам. Хто підставив Путіну килим
      Вєсті Кремля
      21:35, 15 травня
      Вєсті.UA: Як Порошенко засіває "хороших" людей. Вакарчук поділився політичною стратегією
      Вєсті.UA
      20:09, 15 травня
      Естонського дива не сталося: чому в Україні не можуть запустити електронне урядування
      ЦРУ
      09:00, 15 травня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Наркоманія в Союзі
      Згадати все
      01:02, сьогодні
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ДЕНЬ ВИШИВАНКИ

      Прем’єр-міністр України: кого б хотіли бачити українці на цій посаді

      485 Читать новость на русском
      Тимошенка, Смешка, Бойка та низку інших політиків українці хотіли б бачити на посаді прем'єра
      Тимошенка, Смешка, Бойка та низку інших політиків українці хотіли б бачити на посаді прем'єра / Колаж 24 канал

      На посаді прем'єр-міністра українці хотіли б бачити лідерку партії ВО "Батьківщина" Юлію Тимошенко, екс-голову СБУ Ігоря Смешка або нардепа Юрія Бойка. За кожного з них висловилися по 10% опитаних, інші політики набрали менше голосів.

      Про це свідчать результати спільного соцопитування центру "Соціальний моніторинг", Українського інституту соціальних досліджень імені Яременка та Соціологічної групи "Рейтинг". Редакція 24 каналу застерігає, що будь-які соцопитування можуть не відповідати дійсності, тому пропонує сприймати цю інформацію критично.

      Читайте також: Вибори до Верховної Ради: які партії проходять до парламенту

      Кого українці хотіли б бачити прем’єром після можливої ​​зміни складу Кабміну:

      • 10,2% опитаних українців висловилися за Юлію Тимошенко,
      • 10% – Ігоря Смешка,
      • 9,7% – Юрія Бойка,
      • 8,8% – чинного прем’єра Володимира Гройсмана,
      • 7,1% – лідера партії "Громадянська позиція" Анатолія Гриценка,
      • 4,4% – лідера Радикальної партії Олега Ляшка,
      • 3,9% – чинного Президента України Петра Порошенка,
      • 3,7% – лідера партії "Самопоміч", мера Львова Андрія Садового,
      • 2,6% – голову політради партії "Опозиційна платформа – За життя" Віктора Медведчука, 2,3% – бізнесмена Ігоря Коломойського,
      • 2,1% – екс-прем'єра Арсенія Яценюка,
      • 0,5% – мера Києва Віталія Кличка,
      • 0,4% – міністра внутрішніх справ Арсена Авакова,
      • 11% – іншого політика,
      • 23,3% – не змогли відповісти.

      Читайте також: Садовий заявив, що готовий боротися за посаду прем'єр-міністра

      Дослідження проводилося з 30 квітня по 10 травня в 24 областях України та Києві. Всього було опитано 3 тисячі респондентів. Стандартна похибка вибірки – не більше 1,83%.

      Прем'єр-міністра на посаду призначає президент України: що ще входить до його повноважень

      Президент України повноваження прем'єр-міністр інфографіка

      blog_ava
      Рада у четвер призначить дату інавгурації Зеленського
      сьогодні
      12300
      Теги: Новини України Новини політики Статистика Соціологічне дослідження Кабінет Міністрів України Юлія Тимошенко - новини Ігор Смешко Юрій Бойко Володимир Гройсман Анатолій Гриценко
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Вакарчук іде в парламент: які шанси в його партії
      сьогодні , 15:30 Вакарчук іде в парламент: які шанси в його партії
      Інна Жолобович 12
      Пастки доходного раю: чому Україна не використовує свій великий потенціал, – NZZ
      сьогодні , 15:00 Пастки доходного раю: чому Україна не використовує свій великий потенціал, – NZZ
      Світові Медіа 152
      Вакарчук чи ні: кому належить цитата – тест
      сьогодні , 14:48 Вакарчук чи ні: кому належить цитата – тест
      220
      Команда Вакарчука: хто потрапив у партію "Голос" і що про них відомо
      сьогодні , 14:04 Команда Вакарчука: хто потрапив у партію "Голос" і що про них відомо
      Наталя Боднар 11137
      Від голлівудських красунь до королівських осіб: які зірки приміряли вишиванку
      сьогодні , 12:33 Від голлівудських красунь до королівських осіб: які зірки приміряли вишиванку
      Юлія Михайлова 2608
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      Екологічна катастрофа в окупованому Криму: назвали причину забруднення
       30 серпня 2018 , 19:15
      Charlie Hebdo створив дотепну карикатуру про скандал з офшорами
      5 квітня 2016 , 13:58
      Хавбек збірної України ювелірним голом не врятував Ференцварош від поразки головному конкуренту за чемпіонство Угорщини
       16 грудня 2018 , 23:40
      Скільки коштує підготовка авто до літнього сезону
       4 квітня , 19:10
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук