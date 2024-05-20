Невигідний розклад: як загибель президента Ірану може позначитись на Україні

Президент Ірану Ібрагім Раїсі загинув в авіакатастрофі. Він повертався з Азербайджану разом з іншими чиновниками, коли його гелікоптер упав у горах на півночі країни.

Відомо, що Іран активно співпрацював з Росією, але смерть президента не означає, що ситуація кардинально зміниться. Таку думку 24 Каналу висловив політолог-міжнародник Максим Ялі, додавши, що хороших новин для України наразі немає.

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"Справжній керівник в Ірані – це не президент держави, а аятолла Алі Хаменеї. Саме він вирішує курс країни, контролює зовнішню політику, призначає керівників міністерства оборони, закордонних справ, тобто керує безпековим сектором", – розповів Максим Ялі.

Як смерть Раїсі вплине на Україну

Хоча різні неофіційні джерела висувають свої версії авіакатастрофи, але наразі мовиться лише про погодні умови та несправність гелікоптера, адже він був застарілим. До того ж це не перша подібна трагедія, яка стається у небі.

Офіційно про можливість вбивства ніхто не говорить, але якщо лише припустити такий варіант, то він дуже негативно позначиться на ситуації у світі. Будуть зовсім інші наслідки для міжнародної стабільності та безпеки.

Це призведе до погіршення ситуації на Близькому сході, загострення, ескалація, і відповідно увага знову буде відвернена від України. У контексті наближення мирного саміту у Швейцарії, для нас це абсолютно невигідний розклад сил,

– зауважив політолог-міжнародник.

Він додав, що через загибель Раїсі, наприклад, уже скасували ефір на арабському телебаченні, який мав бути пов'язаний з війною в Україні. Такі ефіри важливі, бо загалом в інформаційному полі Близького Сходу українська тематика відійшла на другий план. Це сталося ще в жовтні 2023 року після нападу ХАМАС на Ізраїль.

Ба більше, зараз частіше говорять про загострення між Ізраїлем та Іраном, яке є проблемою для світової безпеки та може перерости у повномасштабну війну.

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