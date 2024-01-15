Путін кинув свою партію, тепер протести визріватимуть там, – російська опозиціонерка

Росіяни живуть у жахливих умовах, але сліпо вірять пропаганді та підтримують путінський режим. Проти нього у Росії зараз налаштовані члени партії Владіміра Путіна "Єдина Росія".

Партійці виявились нікому не потрібними, тому можуть розпочати протест проти Путіна. Таку думку 24 Каналу озвучила російська опозиціонерка Ольга Курносова.

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Протест у "Єдиній Росії"

Ольга Курносова зазначила, що у партії "Єдина Росія" старанно готувалися до майбутніх "виборів" президента. А Владімір Путін натомість вирішив балотуватися як самовисуванець.

Путін кинув майже на іржавий цвях свою партію «Єдина Росія». Вони виявились нікому не потрібними. Думаю, що як у радянський час протест виникав у комуністичній партії, так і зараз весь протест буде назрівати у "Єдиній Росії",

– вважає вона.

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