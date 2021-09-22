Президенту з 2019 року погрожували понад 20 разів, – СБУ

Вищому керівництву держави, починаючи з 2019 року, погрожували насильством 25 разів. У більшості випадків погрози надходили президенту України.

У Службі безпеки України повідомили, що від 2019 року по вересень 2021 року надійшло 25 повідомлень з погрозами вищим державним діячам.

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Погрози насильства стосувалися

22 – президента України,

ще 3 – міністра внутрішніх справ.

Водночас у міністерстві не уточнили, про кого конкретно йдеться.

Володимир Зеленський замінив на посту Петра Порошенка та став главою держави 20 травня 2019 року. Водночас очільником Міністерства внутрішніх справ був Арсен Аваков, а з 16 липня 2021 року – Денис Монастирський.

СБУ та поліція встановили 16 людей, причетних до анонімних повідомлень такого характеру.

У відомстві нагадали, що такі дії можуть кваліфікувати за статтями 112 і 346 Кримінального кодексу. Максимальне покарання – довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

Погрози, які перешкоджали виборам

Крім того, у спецслужбі проінформували, що протягом 2019 року зафіксували істотне збільшення анонімних повідомлень про загрозу громадськості та замінування. Вони надходили на адресу правоохоронців, підприємств, торговельно-розважальних центрів, центрів відпочинку та аеропортів.

Одним із чинників щодо збільшення цих погроз були вибори президента. Такими діями зловмисники намагалися перешкодити належному проведенню виборчого процесу.

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