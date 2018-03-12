Пригоди "іхтамнєт"-ів та вибори Путіна в Росії: хвилина гумору від карикатуристів
Український карикатурист на псевдо "Орел В" підготував для читачів сайту "24" чергову порцію сатиричних малюнків. Цього разу напередодні виборів президента північно-східного сусіда головними героями стали місцеві політики, а також, традиційно – російські військові та проросійські бойовики.
Як зазначає карикатурист, насправді в Росії 18 березня вибиратимуть не президента країни, а "президента Путіна", якому підігрують місцеві політики, зокрема, Володимир Жиріновський.
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Не обійшов увагою "Орел В" і знищення російських найманців з приватної військової компанії "Вагнер", а також вихваляння Володимира Путіна "новітньою російською зброєю", яка має змусити весь світ поважати Москву.