Пригожин дав задню: "Вагнер" покидає Ростов
Заколот Пригожина не протримався й добу. Найманці ПВК "Вагнера" покидають Ростов-на-Дону.
Ватажок ПВК "Вагнера" Євгєній Пригожин прийняв пропозицію самопроголошеного президента Білорусі Алєксандра Лукашенка. Їхні переговори тривали цілий день, повідомляє 24 Канал.
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Вагнерівці відходять від Ростова
У низці російських ЗМІ повідомили, що найманці ПВК "Вагнера" готуються до відходу від штабу Південного військового округу в Ростові-на-Дону. Вони вже заводять танки та вантажать боєкомплект в автомобілі для передислокації.
У мережі вже навіть з'явилося відео, на якому можна побачити, як радісні головорізи Пригожина готуються до відступу.
Дивіться, як вагнерівці їдуть з Ростова: відео
Станом на 21:00 у місті поки залишаються:
- один КамАЗ,
- 2 танки, один з яких застряг напередодні в арці
Заколот завершився менше ніж за добу: відео
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Що відомо про невдалий заколот Пригожина
- Ввечері 23 червня ватажок ПВК "Вагнера" оголосив про громадянську війну в Росії. Причиною був ракетний удар по вагнерівцях з боку російської армії. Він буцімто призвів до численних жертв серед найманців.
- За словами Пригожина, 25 тисяч найманців вирушили "розбиратися" з військовим керівництвом Росії, адже "зло, яке воно несе, має бути знищене".
- За майже добу вагнерівцям вдалося встановити контроль над Ростовом-на-Дону, Воронежем, а також кількома дорогами, що ведуть до Москви.
- Загальна площа територій, яку вони контролювали, становить понад 5 тисяч квадратних кілометрів.
- Після переговорів з Лукашенком ватажок вагнерівців заявив, що вони вирушили на "марш справедливості" 23 червня і за добу пройшли довгий шлях, зупинившись за 200 кілометрів від Москви.
- Пригожин пояснив, що зупиняє свій бунт, аби "не проливалася російська кров".