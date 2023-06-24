Пригожин дав задню: "Вагнер" покидає Ростов

Заколот Пригожина не протримався й добу. Найманці ПВК "Вагнера" покидають Ростов-на-Дону.

Ватажок ПВК "Вагнера" Євгєній Пригожин прийняв пропозицію самопроголошеного президента Білорусі Алєксандра Лукашенка. Їхні переговори тривали цілий день, повідомляє 24 Канал.

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Вагнерівці відходять від Ростова

У низці російських ЗМІ повідомили, що найманці ПВК "Вагнера" готуються до відходу від штабу Південного військового округу в Ростові-на-Дону. Вони вже заводять танки та вантажать боєкомплект в автомобілі для передислокації.

У мережі вже навіть з'явилося відео, на якому можна побачити, як радісні головорізи Пригожина готуються до відступу.

Дивіться, як вагнерівці їдуть з Ростова: відео

Станом на 21:00 у місті поки залишаються:

один КамАЗ,

2 танки, один з яких застряг напередодні в арці

Заколот завершився менше ніж за добу: відео

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Що відомо про невдалий заколот Пригожина