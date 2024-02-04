Рознесли бліндаж та знищили автомобіль: бійці "Сталевого кордону" потужно ліквідували ворога

Українські захисники продовжують ліквідовувати ворога, знищувати його особовий склад та техніку. Так, у мережу наші бійці виклали відео, на якому продемонстрували нанесення "певних" збитків окупантам.

Як зазначили у ДПСУ, йдеться про знищення ворожого бліндажу. Зокрема, "пошкоджень" зазнав автомобіль окупантів.

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Українські бійці завдали потужного удару по росіянах

Захисники з бригади Гвардії наступу "Сталевий кордон" продовжують завдавати втрат ворожій армії. Для цього бійці використали FPV-дрони.

FPV-дрони прикордонників бригади Гвардії наступу "Сталевий кордон" рознесли ворожий бліндаж та знищили автомобіль загарбників,

– мовиться у повідомленні Держприкордонслужби.

Згодом військові опублікували кадри своєї успішної бойової роботи.

Бійці з бригади "Сталевий кордон" блискуче атакували окупантів: дивіться відео

Таким чином українські військові демонструють ворогу, що йому тут не раді, і надовго російська армія в Україні точно не затримається.

Втрати російських загарбників: останні новини

Станом на ранок 4 лютого, російська армія вже втратила у повномасштабній війні проти України понад. Лише протягом минулої доби будо ліквідовано 810 окупантів.