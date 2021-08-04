Припис НАЗК про незаконність призначення Вітренка в "Нафтогаз" мають виконати, – апеляція

Апеляційний суд 3 серпня скасував ухвалу ОАСК про зупинення дії припису щодо призначення Юрія Вітренка у "Нафтогаз". Відтак контракт з з главою відомства можуть розірвати.

Так, Шостий апеляційний адміністративний суд задовольнив апеляційну скаргу Національного агентства з питань протидії корупції. НАЗК просило суд припинити контракт з главою "Нафтогазу".

До теми НАЗК просить суд зупинити контракт "Нафтогазу" з Вітренком

У зв’язку з рішенням суду припис НАЗК до Кабміну щодо незаконного призначення голови правління НАК "Нафтогаз України" підлягає виконанню,

– сказав очільник агентства Олександр Новіков.

Він додав, що НАЗК готове консультувати щодо виконання припису. Тому чиновник направив до Кабміну лист з конкретним механізмом для цього.

"Усі органи влади, усі громадяни зацікавлені, щоби в Україні справді працював принцип верховенства права", – наголосив Новіков.

Що цьому передувало

Ще у червні у НАЗК заявили, що розпорядження уряду про призначення Вітренка очільником "Нафтогазу України" має бути скасоване, як незаконне. Вимагали анулювати підписаний з ним контракт.

НАЗК скерувало до наглядової ради "Нафтогазу" припис. У документі вимагають припинити контракт з головою правління компанії Юрієм Вітренком. Із цим питанням агентство звернулось до суду.

Проте Окружний адмінсуд Києва зупинив дію припису.

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