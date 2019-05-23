12:24
23 трав 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПРИЗНАЧЕННЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Палац для Кірріла. Black Jack і Більярд
      Вєсті Кремля
      23:42, 22 травня
      Вєсті.UA: "Скринька Пандори" Зеленського. Гройсман український Крістіан Бейл
      Вєсті.UA
      20:26, 22 травня
      Чому безкоштовні операції в Інституті серця коштують десятки тисяч: скандальні історії
      ЦРУ
      09:00, 22 травня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Приватизація 90-х в Україні
      Згадати все
      23:15, 17 травня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПРИЗНАЧЕННЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Приватбанк подав до суду на Коломойського, – ЗМІ

      2263 Читать новость на русском
      Приватбанк подав до суду на Коломойського, – ЗМІ
      Приватбанк подав до суду на Коломойського, – ЗМІ / slovoidilo.ua

      Націоналізований "Приватбанк" подав судовий позов проти свого колишнього власника Ігоря Коломойського до Канцелярського суду штату Делавер, у США.

      Такі дані оприлюднені на сайті зазначеного суду, пише "Інтерфакс-Україна".

      Читайте також: Коломойський остаточно програв суди НБУ та Приватбанку на суму понад 2,6 мільярда гривень

      Позов надійшов до суду 21 травня. Наразі невідомо, коли справу будуть розглядати.

      До слова, у Зеленського запропонували виплатити Коломойському 2 мільярда доларів за "Приватбанк" "взаємозаліком боргів".

      Як розгортаються події щодо "Приватбанку"?

      • Окружний адмінсуд Києва 18 квітня скасував рішення про націоналізацію "Приватбанку" за позовом Коломойського. Суд вирішив, що процедура порушувала норми законодавства.

      • 19 квітня стало відомо, що суд скасував рішення НБУ щодо визначення переліку пов'язаних з банком фізичних і юридичних осіб.

      • 20 квітня Печерський суд Києва ухвалив рішення про розірвання договору особистої поруки бізнесмена Ігоря Коломойського по кредитах рефінансування "Приватбанку" на суму 9,2 мільярда гривень, отриманих до його націоналізації.

      • 26 квітня з'ясувалося, що Коломойський подав ще 5 позовів з метою скасувати свою заборгованість за кредитами Нацбанку.

      21 травня Кабмін оскаржив вирок Окружного адміністративного суду Києва, який визнав незаконною націоналізацію найбільшої фінустанови країни.

      • 22 травня НБУ і "Приватбанк" виграли в суді позови до компаній, пов'язаних з українським олігархом Ігорем Коломойським, які вимагали через суд звільнити їх від зобов'язань на суми 2,6 мільярда гривень і 143 мільйони гривень відповідно з рефінансування, які НБУ видав "Приватбанку".

      Чому Україна націоналізувала "Приватбанк"?"Приватбанк" був і є найбільшим банком в Україні за обсягом активів. Після того, як у банківській системі країни сталася криза, уряд 18 грудня 2016 року ухвалив рішення про націоналізацію "Приватбанку".

      Кабмін тоді послався на пропозицію Національного банку і колишніх акціонерів "Приватбанку", найбільшими з яких на той час були Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов. Після націоналізації "Приватбанку" обоє втратили свої акції і назвали націоналізацію незаконною.

      blog_ava
      Потап зізнався у коханні Насті Каменських і розповів, чому вони так довго приховували свій роман
      сьогодні
      8161
      Теги: Новини України Новини політики Гроші Ігор Коломойський Приватбанк Судді
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Танки на світанку: старлей Роман про військову техніку та своїх підлеглих
      сьогодні , 12:00 Танки на світанку: старлей Роман про військову техніку та своїх підлеглих
      Володимир Патола 236
      Афера з паспортами Росії: жителів "ЛДНР" ошукали на мільйони рублів
      сьогодні , 08:40 Афера з паспортами Росії: жителів "ЛДНР" ошукали на мільйони рублів
      Олексій Чибісов 3700
      Найпопулярніші типи холодильників: чим відрізняються та які краще
      сьогодні , 11:30 Найпопулярніші типи холодильників: чим відрізняються та які краще
      288
      США ввели санкции против российских оборонных заводов
      22 травня , 22:00 США ввели санкции против российских оборонных заводов
      Злой Одессит 1305
      Скандал в Австрии из-за "переговоров с россиянкой"
      22 травня , 20:30 Скандал в Австрии из-за "переговоров с россиянкой"
      Іван Яковина 1318
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук