Приватбанк подав до суду на Коломойського, – ЗМІ

Націоналізований "Приватбанк" подав судовий позов проти свого колишнього власника Ігоря Коломойського до Канцелярського суду штату Делавер, у США.

Такі дані оприлюднені на сайті зазначеного суду, пише "Інтерфакс-Україна".

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Позов надійшов до суду 21 травня. Наразі невідомо, коли справу будуть розглядати.

До слова, у Зеленського запропонували виплатити Коломойському 2 мільярда доларів за "Приватбанк" "взаємозаліком боргів".

Як розгортаються події щодо "Приватбанку"?

• Окружний адмінсуд Києва 18 квітня скасував рішення про націоналізацію "Приватбанку" за позовом Коломойського. Суд вирішив, що процедура порушувала норми законодавства.

• 19 квітня стало відомо, що суд скасував рішення НБУ щодо визначення переліку пов'язаних з банком фізичних і юридичних осіб .

• 20 квітня Печерський суд Києва ухвалив рішення про розірвання договору особистої поруки бізнесмена Ігоря Коломойського по кредитах рефінансування "Приватбанку" на суму 9,2 мільярда гривень, отриманих до його націоналізації.

• 26 квітня з'ясувалося, що Коломойський подав ще 5 позовів з метою скасувати свою заборгованість за кредитами Нацбанку.

• 21 травня Кабмін оскаржив вирок Окружного адміністративного суду Києва, який визнав незаконною націоналізацію найбільшої фінустанови країни.

• 22 травня НБУ і "Приватбанк" виграли в суді позови до компаній, пов'язаних з українським олігархом Ігорем Коломойським, які вимагали через суд звільнити їх від зобов'язань на суми 2,6 мільярда гривень і 143 мільйони гривень відповідно з рефінансування, які НБУ видав "Приватбанку".

Чому Україна націоналізувала "Приватбанк"?"Приватбанк" був і є найбільшим банком в Україні за обсягом активів. Після того, як у банківській системі країни сталася криза, уряд 18 грудня 2016 року ухвалив рішення про націоналізацію "Приватбанку".



Кабмін тоді послався на пропозицію Національного банку і колишніх акціонерів "Приватбанку", найбільшими з яких на той час були Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов. Після націоналізації "Приватбанку" обоє втратили свої акції і назвали націоналізацію незаконною.