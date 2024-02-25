Кулеба відповів, чи була реакція від Трампа на запрошення щодо приїзду в Україну

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив про те, що від Дональда Трампа не було відповіді на запрошення відвідати нашу державу. Водночас чи підтримуватиме американський політик Київ у разі свого переобрання – поки невідомо.

На тлі розмов про можливе повернення Трампа на пост президента США, українська сторона очікує на його офіційну реакцію на запрошення відвідати країну. Глава МЗС України Дмитро Кулеба в інтерв'ю наголосив на важливості підтримки нашої держави з боку Вашингтона.

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Україна очікує відповідь від Трампа

Кулеба констатував, що Україна цінує підтримку не тільки на рівні політичних партій, але й серед звичайних американців.

За його словами, відносини між країнами не повинні залежати від зміни влади в США. Вони мають базуватися на принципах демократії та взаємної поваги.

Ми не чули відповіді на запрошення від самого Трампа або його команди. Буде відповідь – будемо її розглядати,

– зазначив міністр закордонних справ.

Контекст

У листопаді 2023 року президент України Володимир Зеленський запросив Трампа відвідати нашу державу. Сталося це після того, як американський політик заявив, що нібито знає, як закінчити російську-українську війну за 24 години.

Український президент запевнив: йому знадобиться не більше аніж 24 хвилини, аби пояснити Трампу ситуацію на фронті. Зеленський також вважає, що колишній американський лідер глибоко помиляється, коли думає, що йому вдасться домовитися з Путіним.

"Я з великою повагою ставлюся до президента Зеленського, але вважаю, що зараз було б недоречно їхати в Україну", – коментував це запрошення українського президента Дональд Трамп в ефірі одного з телеканалів. Крім того, він згадував про "конфлікт інтересів", який нібито існує.

Як зазначав Трамп, зараз із Києвом офіційні перемовини адміністрація нинішнього президента США Джо Байдена. Тому його приїзд в нашу державу міг би спровокувати цей так званий "конфлікт інтересів".

Разом з тим уже цими днями Зеленський вирішив знову запросити представника Республіканської партії в Україну. Також він адресував це запрошення до Джозефа Байдена. Український гарант стверджує, що ця поїздка могла б вплинути на погляди обох американських політиків.

Нараз найбільшим страхом у західних еліт залишається нерозуміння стосовно того, якою буде політика Трампа щодо України та Європи у разі його обрання президентом. Не виключено, що республіканець намагатиметься провадити політику ізоляціонізму. Тоді лідерам європейських держав слід буде думати, як вони можуть самі захистити себе від Путіна.