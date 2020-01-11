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      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ КОНФЛІКТ МІЖ США ТА ІРАНОМ
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      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ КОНФЛІКТ МІЖ США ТА ІРАНОМ

      Прийняли за ворожу авіацію: у генштабі Ірану пояснили збиття літака МАУ над Тегераном

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      Авіакатастрофа літака МАУ в Ірані / Getty images

      Через кілька годин після того, як Іран завдав ракетного удару по базах США в Іраку, в повітряному просторі навколо країни активізувався авіаційний рух. У небо піднялися військові латки США, тому військові пильно стежили за радарами. Вони зробили помилку, коли випустили ракети по українському пасажирському літаку, який сплутали з ворожим об'єктом.

      Так збиття літака МАУ над Тегераном пояснюють у генеральному штабі збройних сил Ірану, повідомляє IRNA.

      Важливо! Іран підтвердив, що випадково збив український літак

      Через кілька годин після ракетного удару Ірану військові літаки, що належать терористичним американським силам, збільшили кількість польотів в повітряному просторі, що оточує Іран, і продовжували надходити повідомлення про деякі літаючі цілі, які наближалися до оборонних цілей Ірану,
      – мовиться у заяві військових.

      Це зумовило додаткову бойову готовність з боку підрозділів ВПС Ірану. Військові додають: літак МАУ під час польоту виявився в безпосередній близькості від одного з важливих військових об'єктів – Корпусу вартових ісламської революції.

      І за формою, і висотою польоту літак нагадував ворожий об'єкт. Ми просимо вибачення за людську помилку, яка викликала цей збій,
      – додають у заяві іранці.

      Окремо у генштабі запевнили, що повторення таких "помилок" неможливе, оскільки будуть проведені фундаментальні реформи в процесі операцій.

      Що відомо про катастрофу літака МАУ в Ірані?Вранці 8 січня український літак Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" розбився біля Тегерана. 167 пасажирів та 9 членів екіпажу летіли до Києва – не вижив ніхто.
      Катастрофа сталася приблизно за годину після того, як Іран атакував ракетами американські бази в Іраку.


      Авіакатастрофа літака МАУ над Тегераном/ інфографіка 24 каналу

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: МАУ Авіакатастрофа МАУ в Ірані Іран Новини України
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