Прийняли за ворожу авіацію: у генштабі Ірану пояснили збиття літака МАУ над Тегераном

Через кілька годин після того, як Іран завдав ракетного удару по базах США в Іраку, в повітряному просторі навколо країни активізувався авіаційний рух. У небо піднялися військові латки США, тому військові пильно стежили за радарами. Вони зробили помилку, коли випустили ракети по українському пасажирському літаку, який сплутали з ворожим об'єктом.

Так збиття літака МАУ над Тегераном пояснюють у генеральному штабі збройних сил Ірану, повідомляє IRNA.

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Через кілька годин після ракетного удару Ірану військові літаки, що належать терористичним американським силам, збільшили кількість польотів в повітряному просторі, що оточує Іран, і продовжували надходити повідомлення про деякі літаючі цілі, які наближалися до оборонних цілей Ірану,

– мовиться у заяві військових.

Це зумовило додаткову бойову готовність з боку підрозділів ВПС Ірану. Військові додають: літак МАУ під час польоту виявився в безпосередній близькості від одного з важливих військових об'єктів – Корпусу вартових ісламської революції.

І за формою, і висотою польоту літак нагадував ворожий об'єкт. Ми просимо вибачення за людську помилку, яка викликала цей збій,

– додають у заяві іранці.

Окремо у генштабі запевнили, що повторення таких "помилок" неможливе, оскільки будуть проведені фундаментальні реформи в процесі операцій.

Що відомо про катастрофу літака МАУ в Ірані?Вранці 8 січня український літак Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" розбився біля Тегерана. 167 пасажирів та 9 членів екіпажу летіли до Києва – не вижив ніхто.

Катастрофа сталася приблизно за годину після того, як Іран атакував ракетами американські бази в Іраку.



Авіакатастрофа літака МАУ над Тегераном/ інфографіка 24 каналу