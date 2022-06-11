Призначити 2 людей, щоб 40 мільйонів були у ЄС, – Давидюк про умови вступу України

Україна у травні передала останню частину опитувальника для вступу в ЄС. Проте перед вступом нам ще потрібно вирішити кілька нюансів. Зокрема, треба призначити керівників антикорупційних відомств САП та НАБУ.

Про це 24 каналу розповів політолог Микола Давидюк. За його словами, ці кроки треба зробити, якщо ми хочемо за 1 – 2 тижні отримати кандидатство в ЄС.

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Яких керівників треба зараз призначити

Він зазначив, що в нас досі немає керівників Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та Національного антикорупційного бюро України.

Це два принципових антикорупційних органи, в які європейські країни вклали часу, ресурсів і грошей. Але ми їх досі не призначили. Тобто ми повністю паралізувати свою антикорупційну інфраструктуру і хочемо, щоб нас прийняли в ЄС,

– пояснив Давидюк

На його думку, треба бути справедливими – призначити керівників САП та НАБУ, і тоді в ЄС "відпадуть" вимоги, через які вони не готові нас прийняти.

"Тому призначити дві людини для того, щоб 40 мільйонів людей вступили у ЄС – це посильне завдання", – вважає політолог.

Давидюк наголосив, що коли призначать керівника САП та НАБУ, двом десяткам людей доведеться сісти за ґрати. Але, на його думку, це того вартує, щоб Україна була в ЄС.

ЄС має моральну провину перед Україною

Він впевнений, що сьогодні для отримання кандидатства ЄС можна прийняти всі рішення. Давидюк не бачить перешкод ні від ЄС, ні від України.

Україна потом і кров'ю довела, що ми – центр Європи. І те, що в ЄС сьогодні моральна провина перед Україною – це правда. Адже коли Путін нас обстрілював, вони давали йому по мільярду доларів щодня,

– зауважив політолог.

Микола Давидюк про можливість кандидатства України в ЄС:



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