Про Донбас не говоритимуть, – у Кремлі прокоментували можливу зустріч Путіна і Зеленського

У Кремлі заявили, що підтримують ініціативу Володимира Зеленського про проведення зустрічі з Володимиром Путіним. Однак наголосили, що діалог повинен базуватися лише на питаннях двосторонніх відносин, тобто про ситуацію на Донбасі російський лідер говорити не хоче.
Джерело:Интерфакс
Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков зазначив, що Путін абсолютно чітко виклав своє ставлення до можливого наповнення такого діалогу.
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Що у Кремлі кажуть про зустріч Путіна та Зеленського
Він (діалог – 24 канал) може стосуватися тільки проблематики двосторонніх відносин, а не пошуків врегулювання конфлікту на Півдні та Сході України,
– заявив Пєсков.
Водночас прессекретар глави Кремля наголосив, що "бажання розмовляти завжди можна тільки вітати".
Пєсков додав, що слід з'ясувати ще багато деталей щодо можливої зустрічі Путіна і Зеленського. Адміністрації глав обох держав, за словами Пєскова, перебувають в постійному контакті щодо цього.
Прессекретар Путіна знову порадив українській стороні говорити щодо окупованих територій з бойовиками. Мовляв, "Росія до цього не має жодного стосунку".
Також Пєсков сказав, що Київ наразі не пропонував конкретні майданчики для можливої зустрічі президентів України та Росії.
Що відомо про можливу зустріч глав України та Росії
- Протягом останнього місяця Росія активно стягувала війська до кордону з Україною та окупованого Криму начебто для навчань.
- 22 квітня голова міноборони Росії Сергій Шойгу заявив, що війська залишають південний і західних округ і повертаються до місць постійної дислокації. А вже 23 квітня російські війська і справді почали покидати окупований Крим.
- На тлі загострення Зеленський звернувся до Путіна із пропозицією зустрітись у будь-якій точці українського Донбасу, де йде війна.
- У відповідь Путін порадив Зеленському говорити з лідерами бойовиків. Однак лідер Кремля запросив українського президента до Москви.
- Згодом президент України доручив голові Офісу Президента Андрію Єрмаку зайнятись організацією зустрічі з Путіним. У Кремлі спершу відповіли, що жодних деталей щодо цього не можуть назвати.