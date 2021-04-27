Про Донбас не говоритимуть, – у Кремлі прокоментували можливу зустріч Путіна і Зеленського

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У Кремлі заявили, що підтримують ініціативу Володимира Зеленського про проведення зустрічі з Володимиром Путіним. Однак наголосили, що діалог повинен базуватися лише на питаннях двосторонніх відносин, тобто про ситуацію на Донбасі російський лідер говорити не хоче.

Джерело:

Интерфакс

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков зазначив, що Путін абсолютно чітко виклав своє ставлення до можливого наповнення такого діалогу.

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Що у Кремлі кажуть про зустріч Путіна та Зеленського

Він (діалог – 24 канал) може стосуватися тільки проблематики двосторонніх відносин, а не пошуків врегулювання конфлікту на Півдні та Сході України,
– заявив Пєсков.

Водночас прессекретар глави Кремля наголосив, що "бажання розмовляти завжди можна тільки вітати".

Пєсков додав, що слід з'ясувати ще багато деталей щодо можливої зустрічі Путіна і Зеленського. Адміністрації глав обох держав, за словами Пєскова, перебувають в постійному контакті щодо цього.

Прессекретар Путіна знову порадив українській стороні говорити щодо окупованих територій з бойовиками. Мовляв, "Росія до цього не має жодного стосунку".

Також Пєсков сказав, що Київ наразі не пропонував конкретні майданчики для можливої ​​зустрічі президентів України та Росії.

Що відомо про можливу зустріч глав України та Росії