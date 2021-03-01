Навальний і каталонці: про що Боррель говорив на закритій зустрічі з Лавровим

Нещодавно голова дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель здійснив візит до Росії, де зустрівся з очільником МЗС країни Сергієм Лавровим. Зараз стали відомими подробиці закритої частини цих перемовин.
Джерело:Spiegel
Деталі оприлюднив сам голова дипломатії ЄС. Він, зокрема, заперечив, що був безпорадним у Москві.
До теми Євросоюз введе санкції проти Росії через Навального впродовж тижня, – Боррель
Боррель розповів про закриті перемовини з Лавровим
Дипломат зауважив, що на зустрічі подивився в очі голові МЗС Росії та дуже чітко сказав, що думає про ситуацію з правами людини в Росії.
"Я закликав звільнити опозиційного політика Олексія Навального та провести незалежне розслідування його отруєння. Також критикував арешт протестувальників", – зазначив він.
Боррель додає: опісля Лавров його попередив, що Росія не прийматиме втручання у внутрішні справи. Також запитав, чи не хоче він поговорити про справу Навального й під час пресконференції.
Голова дипломатії ЄС каже, що росіяни порівнювали справу Навального з каталонцями, яких засудили за участь у референдумі про незалежність. Додамо, Боррель є вихідцем із Каталонії, але підтримує єдність з Іспанією.
"Насправді, я – відомий тим, що реагую негайно та не уникаю суперечок. Але коли почув таке порівняння, розглянув можливість вступити в діалектичну боротьбу з ним перед камерою. Але вирішив цього не робити. Я не їздив до Москви, щоб поговорити про Каталонію. Я вирішив зберігати спокій", – пояснив він.
Водночас Боррель не став заперечувати, що його публічна реакція на дії Москви могла бути жорсткішою.
Коли так багато людей вважають, що я мав виявити більш сильну реакцію, я не буду їм суперечити. Ймовірно, мені слід було потурати своєму бажанню ще трохи посперечатися перед камерами,
– підсумував дипломат.
Справа Олексія Навального: коротко
- 2 лютого суд у Москві змінив опозиціонеру умовний вирок на реальний у справі "Ів-Роше". Навального засудили до 3,5 років ув'язнення.
- Через це у Росії спалахнули масові протести, на яких силовики жорстоко затримували людей.
- Навальний подав апеляцію на таке рішення. Однак суд не скасував вирок, а лише трохи його зменшив. Враховуючи час, який опозиціонер просидів під домашнім арештом, у в'язниці він пробуде 2 роки, 6 місяців та 2 тижні.
- А 20 лютого суд у Москві визнав політика винним ще за однією справою Чоловіка звинуватили у наклепі на ветерана. Суд зобов'язав його виплатити 850 тисяч рублів штрафу (майже 300 тисяч гривень).
- 25 лютого стало відоми, що політика етапували із СІЗО. Він зараз перебуває у колонії №2 у місті Покров Володимирської області.