13:08
19 бер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      АНЕКСІЯ КРИМУ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 НАЦІОНАЛЬНИЙ КОРПУС ТЕРАКТ У НОВІЙ ЗЕЛАНДІЇ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Який поважний орган Бастрикін не знайшов у Путіна. Думки росіян про Крим
      Вєсті Кремля
      21:57, 18 березня
      Вєсті. UA: Що спільного у куми Путіна та курки. Бойко вигадав як догодити народу
      Вєсті.UA
      19:34, 18 березня
      Битва за майно: у що перетворився відомий санаторій "Лермонтовський" в Одесі
      ЦРУ
      09:00, 15 березня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Творча самодіяльність
      Згадати все
      00:37, 16 березня
      Телеканал новин 24 Новини Новини економіки
      АНЕКСІЯ КРИМУ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 НАЦІОНАЛЬНИЙ КОРПУС ТЕРАКТ У НОВІЙ ЗЕЛАНДІЇ

      Проект наказу про зростання тарифу на вантажоперевезення провалився на громадських слуханнях

      36 Читать новость на русском
      "Укрзалізниця"
      "Укрзалізниця" / vcrti.com.ua

      Лише четверо з більш ніж трьохсот учасників, які взяли участь в обговоренні проекту наказу Мінінфраструктури, яким, зокрема, передбачається підняття тарифу на вантажоперевезення на 14,2%, підтримали даний документ.

      Про це стало відомо в результаті голосування, яке проходить на інтернет-сторінці міністерства.

      Як раніше повідомлялось, підвищення тарифів вдарить по аграрній та металургійній галузях. Перевізникам доведеться підвищувати собівартість виробництва, що призведе до скорочення обсягів поставок. Економіка через це може недоотримати 3% ВВП. Промисловці, зокрема, аграрії та металурги, вже виступили проти даної індексації.

      З подібною заявою виступили також Американська торгова палата та Європейська Бізнес Асоціація.

      Зокрема, Американська торгова палата наполягає на створенні робочої групи з питання збільшення "Укрзалізницею" тарифу на вантажоперевезення на 14,2% в 2019 році.

      За даними асоціації, пропозиція УЗ збільшити тарифи істотно підвищить і витрати компаній більш ніж на 10 млрд гривень.

      В експертних колах, економічний обґрунтований тариф називають в 7-8%, а не 14,2%, як пропонується "Укрзалізницею".

      Не підтримала індексацію тарифів і Державна регуляторна служба (ДРС).

      Як заявила глава ДРС Ксенія Ляпіна, в найближчі кілька днів експертна група з представників УЗ, а також зацікавлених галузевих підприємств, виробить компромісний варіант.

      "На мій погляд, повинна бути прозорість тарифних рішень з боку "Укрзалізниці", прогнозованість тарифів. Тому пропоную створити експертну робочу групу при Міністерстві інфраструктури, з представниками УЗ, а також асоціаціями, що представляють бізнес, і потім прийняти єдине рішення", підкреслила Ляпіна.

      blog_ava
      Великий піст 2019: календар харчування на кожен день
      сьогодні
      42267
      Теги: Міністерство інфраструктури Укрзалізниця
      Джерело: 24 Канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Ліна Костенко – біографія незламної письменниці, яка стала живим класиком в літературі
      сьогодні , 12:30 Ліна Костенко – біографія незламної письменниці, яка стала живим класиком в літературі
      6983
      Россию пугает военно-техническое сотрудничество Украины и Китая
      сьогодні , 12:00 Россию пугает военно-техническое сотрудничество Украины и Китая
      Злой Одессит 2353
      Місце для релаксу: як облаштувати зону відпочинку в саду
      сьогодні , 09:00 Місце для релаксу: як облаштувати зону відпочинку в саду
      482
      Діти, масажисти, охоронці та водії: як близьке оточення топ-політиків стає можновладцями
      сьогодні , 11:30 Діти, масажисти, охоронці та водії: як близьке оточення топ-політиків стає можновладцями
      Дмитро Гнап 287
      Що таке подагра: симптоми, причини та лікування хвороби
      сьогодні , 11:01 Що таке подагра: симптоми, причини та лікування хвороби
      Оксана Вербіцька 4875
      ТОП-8 способів заробити гроші в Інтернеті
       27 квітня 2016 , 14:24 1
      Подарунок від Миколая хлопчику Пєті: бурхлива реакція соцмереж на націоналізацію "Привату"
       19 грудня 2016 , 10:01 7
      British Рetroleum може відновити буріння у Мексиканській затоці
       4 квітня 2011 , 15:21
      ЄБРР наполягає на можливості кредитувати у гривні
       26 жовтня 2010 , 09:47
      Експорт електрики
       2 червня 2009 , 09:43
      Delta + Air France
       24 травня 2009 , 11:27
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук