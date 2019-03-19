Проект наказу про зростання тарифу на вантажоперевезення провалився на громадських слуханнях

Лише четверо з більш ніж трьохсот учасників, які взяли участь в обговоренні проекту наказу Мінінфраструктури, яким, зокрема, передбачається підняття тарифу на вантажоперевезення на 14,2%, підтримали даний документ.

Про це стало відомо в результаті голосування, яке проходить на інтернет-сторінці міністерства.

Як раніше повідомлялось, підвищення тарифів вдарить по аграрній та металургійній галузях. Перевізникам доведеться підвищувати собівартість виробництва, що призведе до скорочення обсягів поставок. Економіка через це може недоотримати 3% ВВП. Промисловці, зокрема, аграрії та металурги, вже виступили проти даної індексації.

З подібною заявою виступили також Американська торгова палата та Європейська Бізнес Асоціація.

Зокрема, Американська торгова палата наполягає на створенні робочої групи з питання збільшення "Укрзалізницею" тарифу на вантажоперевезення на 14,2% в 2019 році.

За даними асоціації, пропозиція УЗ збільшити тарифи істотно підвищить і витрати компаній більш ніж на 10 млрд гривень.

В експертних колах, економічний обґрунтований тариф називають в 7-8%, а не 14,2%, як пропонується "Укрзалізницею".

Не підтримала індексацію тарифів і Державна регуляторна служба (ДРС).

Як заявила глава ДРС Ксенія Ляпіна, в найближчі кілька днів експертна група з представників УЗ, а також зацікавлених галузевих підприємств, виробить компромісний варіант.

"На мій погляд, повинна бути прозорість тарифних рішень з боку "Укрзалізниці", прогнозованість тарифів. Тому пропоную створити експертну робочу групу при Міністерстві інфраструктури, з представниками УЗ, а також асоціаціями, що представляють бізнес, і потім прийняти єдине рішення", – підкреслила Ляпіна.